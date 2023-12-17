انتشار فراخوان جشنواره ابوذر/بخش ویژه به فلسطین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حق‌شناس شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام اینکه خبرنگاران مازندرانی می‌توانند آثار تولیدی خود در بازه زمانی ۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ لغایت ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ را در سامانه جشنواره به آدرس B2n.ir/abozar بارگذاری کنند، اظهار کرد: ین رخدادانه‌ای در ۱۰ قالب گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست توسط سازمان بسیج رسانه مازندران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هر خبرنگار می‌تواند در ۳ بخش و هر بخش ۳ اثر بارگذاری کند، یادآور شد: آثار ارسالی بیش از این تعداد، مورد داوری قرار نخواهد گرفت.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران مهلت ارسال آثار را ۵ دی‌ماه اعلام کرد و گفت: خبرنگاران مازندرانی می‌توانند آثار خود را در ۱۰ محور شعار سال "مهار تورم، رشد تولید"، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امیدآفرینی و راویان پیشرفت، خانواده، جامعه، فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی - اسلامی، کشاورزی، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ارسال کنند.

حق‌شناس با اعلام اینکه بخش ویژه جشنواره امسال به فلسطین اختصاص یافته است، افزود: "فلسطین، طوفان الاقصی، مقاومت" عنوان بخش ویژه جشنواره پنجم است و خبرنگاران می‌توانند علاوه بر ۳ بخش، در بخش ویژه هم ۳ اثر دیگر ارسال کنند.

وی یادآور شد: خبرنگاران باید پی‌دی‌اف آثار خود را بصورت zip در سامانه بارگذاری کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران با اشاره به اینکه کیفی‌سازی محتوای تولیدی رسانه‌ها، هدف اصلی جشنواره ابوذر است، افزود: به دلیل اهمیت موضوع داوری آثار و بالابردن کیفیت جشنواره، درصدد هستیم همچون جشنواره قبلی با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد از داوران خبره و توانمند ملی بهره ببریم.

حق‌شناس کیفیت آثار را بر کمیت آن ارجح دانست و از خبرنگاران خواست با تولیدات ارزشمند در جهت پویایی جشنواره تلاش کنند تا در نهایت آثار ارزنده‌ای برای اختتامیه جشنواره کشوری ابوذر ارسال شود.

وی با اعلام اینکه تلاش می‌کنیم همچون جشنواره قبلی، کتاب جشنواره همزمان با اختتامیه منتشر و توزیع شود، ادامه داد: انتشار کتاب جشنواره‌های سوم و چهارم، رضایت اهالی رسانه را در پی داشت و سند ماندگاری در عرصه خبر باقی ماند.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران خاطرنشان کرد: در دسترس قرار گرفتن آثار برتر، موجبات شفاف سازی جشنواره را فراهم خواهد کرد.

حق‌شناس با اشاره به اینکه برترین آثار به جشنواره کشوری ابوذر ارسال می‌شوند تا در بُعد ملی مورد ارزیابی قرار گیرند، یادآور شد: سال گذشته ۲ خبرنگار مازندرانی در رشته‌های تیتر و موشن‌گرافی در جشنواره ملی ابوذر حائز رتبه شدند.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران در پایان حسین احمدی را به عنوان دبیر پنجمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر مازندران معرفی کرد و از خبرنگاران خواست سوالات خود را با دبیر جشنواره در میان بگذارند.