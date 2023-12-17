مراسم عزاداری و دسته روی هیئات مذهبی در ساری برگزار شد

حجت الاسلام حسین زارع رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جمعی از هیئات مذهبی شهرستان از میدان شهدابه سمت امامزاده یحیی دسته روی و عزاداری کردند، افزود: ترویج فرهنگ فاطمی از اهداف این مراسم بوده است.

وی ترویج فرهنگ عاشورا را از دیگر اهداف بیان و آرزو کرد که این برنامه‌ها مقدمه‌ای برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت امام زمان (عج) باشد.

وی نشر فرهنگ فاطمی و زهرایی را در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و خواستار بهره گیری و الگوگیری نسل جوان و دختران از این فرهنگ ناب فاطمی شد.

به گزارش مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس نیز با حضور عزاداران فاطمی در مناطق مختلف مازندران و ساری برگزار شد.