کاهش ریسک تولیدات باراولی شرکت های دانش بنیان

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره حمایت از تولیدات بار اولی شرکت‌های دانش بنیان که در قانون جهش تولید دانش بنیان قید شده است، گفت: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای تولید تجهیزات راهبردی گلوگاهی بخش صنعت باعث می‌شود که شرکت دانش‌بنیان بتواند کالایش را بدون دغدغه تبدیل به محصول کنند و همچنین در مراحل بعد اقدام به تجاری سازی محصولات و تولید انبوه آنها کنند.

وی در ادامه بیان کرد: تجاری سازی محصول تولید بار اولی و تولید انبوه آن کمک می‌کند تا برای دفعات بعد این محصول شناخته شود و این شرکت‌های دانش بنیان برای فروش آن خیلی با مشکل مواجه نخواهند بود، زیرا عمدتاً برای بار اول است که با محدودیت مواجه می‌شوند.

قادری در ادامه افزود: با استفاده از این قانون شرکت‌های دانش بنیان به مرجع فروش برای این محصولات تبدیل خواهند شد و همچنین می‌توانند زنجیره‌ی ارزش را نیز تکمیل کنند.

این نماینده‌ی مجلس یازدهم در ادامه افزود: وقتی که این شرکت‌های دانش بنیان اقدام به تجاری‌سازی تجهیزات تولیدی خود کنند چون برای بار اول مخترع مبتکر نوآور و خلاق و کارآفرین این محصول را تولید کرده است نیازمند حمایت کننده هستند تا ریسک تولید را بپذیرد.

این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: اگر کارآفرینی وجود نداشته باشد معمولاً این اختراعات و ابتکارات تبدیل به محصول نهایی نخواهد شد. بدون این حمایت‌ها این ایده‌های شرکت‌های دانش بنیان تبدیل به محصول نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: ولی در همین قانون هم آمده که برای پر کردن خلأ تولید برخی تجهیزات راهبردی شرکت‌های دولتی می‌توانند با شرکت‌های دانش بنیان قرارداد ببندند تا آنها محصول مورد نظر شرکت را تولید کنند تا ریسک تولید کاهش پیدا کند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: با استفاده از تولیدات بار اول امکان استفاده از تولید انحصاری و همچنین برندینگ و تبدیل شدن به اصلی‌ترین ارائه دهنده استاندارد تولید محصول تحریمی یا وارداتی در کشور نیز فراهم می‌شود. همچنین تحریم‌های مربوط به فروش تجهیزات و فناوری‌های راهبردی به ایران نیز خنثی می‌شود.

قادری بیان کرد: سازوکار تولید بار اول تنها سناریو موفق بومی‌سازی اجرا شده در کشور است و تجربه چندین هزار میلیارد تومانی در زمینه بومی‌سازی فناوری و تجهیزات گلوگاهی صنعتی دارد.