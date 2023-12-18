رنکینگ جدید باشگاهی اعلام شد/ پرسپولیس اول ایران، چهارم آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «footballdatabase» جدیدترین رنکینگ باشگاهی در فوتبال جهان را اعلام کرد که بر اساس آن تیم فوتبال پرسپولیس با کسب ۱۵۹۹ امتیاز در مکان چهارم آسیا، ۱۲۹ جهان و اول ایران قرار گرفت.

در این رده بندی تیم استقلال تهران با ۱۵۸۶ امتیاز در مکان پنجم آسیا، ۱۴۱ جهان و دوم ایران ایستاد و سپاهان اصفهان هم با ۱۵۷۳ امتیاز در مکان هفتم آسیا، ۱۵۷ جهان و سوم ایران جای گرفت.

از بین ۳ تیم برتر ایران در رنکینگ جهانی و آسیایی در یک سال گذشته، تنها تیم پرسپولیس در رده جهانی با اُفت مواجه شده و تیم‌های استقلال تهران و سپاهان روند صعودی را در پیش گرفته‌اند. همچنین با توجه به اینکه ۴ تیم از قاره آسیا در جام باشگاه‌های جهان حضور پیدا می‌کنند و از آنجایی که الهلال عربستان صدرنشین آسیا است، تیم النصر با ۱۶۱۸ امتیاز در مکان دوم آسیا قرار گرفته و در رده جهانی هم در مکان ۱۰۷ است و بیشترین شانس را دارد تا به عنوان سومین تیم آسیا حضور خود را در این مسابقات قطعی کند.

طبق قانون فیفا، قهرمان‌های دو سال اخیر لیگ قهرمانان آسیا (الهلال عربستان و اوراواردز ژاپن)، قهرمان فصل ۲۴- ۲۰۲۳ لیگ قهرمانان و بهترین تیم رنکینگ باشگاهی آسیا در پایان سال ۲۰۲۳ می‌توانند در جام باشگاه‌های جهان حضور یابند که با توجه به امتیازات و بازی‌های باقی مانده تا پایان سال ۲۰۲۳ بعید است پرسپولیس و استقلال بتوانند خود را به مکان دوم رنکینگ باشگاهی در آسیا برسانند. سپاهان هم که در مرحله حذفی حضور دارد، کار سختی برای حضور در جام باشگاه‌ها خواهد داشت چراکه شاگردان ژوزه مورایس تنها با قهرمانی در آسیا می‌توانند جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورند.

لازم به ذکر است که پس از ۳ تیم پرسپولیس، استقلال و سپاهان، تراکتور تبریز با قرارگیری در رده ۳۳ آسیا به عنوان چهارمین تیم برتر ایران شناخته می‌شود. در رده بندی جهانی تیم‌های منچسترسیتی، رئال مادرید و اینتر به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جهان قرار دارند.