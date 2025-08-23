  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

تیراندازی در کیپ تاون آفریقای جنوبی ۲ کشته و ۵ زخمی برجای گذاشت

تیراندازی در کیپ تاون آفریقای جنوبی ۲ کشته و ۵ زخمی برجای گذاشت

پلیس آفریقا روز شنبه تایید کرد که در تیراندازی دسته جمعی در کیپ تاون، پایتخت قانونگذاری آفریقای جنوبی، ۲ مرد کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، طبق بیانیه پلیس کیپ غربی، این حادثه در جاده OR Tambo در ایمیزامو یتو، هوت بی رخ داده است. همه قربانیان بین ۲۲ تا ۴۳ سال سن دارند.

فردریک ون ویک، سخنگوی پلیس استان، در بیانیه‌ای گفت که پلیس در حال حاضر در حال بررسی علت این حادثه است.

ون ویک گفت: طبق گزارش‌ها، اعضای پلیس آفریقای جنوبی شکایتی از افرادی در اداره آتش‌نشانی دریافت کردند که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند. این اعضا به آنجا رفتند و چهار مصدوم را یافتند که به دلیل جراحات ناشی از گلوله تحت درمان قرار گرفته بودند.

مجروح پنجم پیش از رسیدن پلیس به بیمارستان منتقل شده بود.

وی گفت: مجروحان به اعضای پلیس آفریقای جنوبی اطلاع دادند که دو نفر در آدرس ذکر شده وجود دارند که احتمالاً فوت کرده‌اند. اعضای پلیس به آدرس رفتند و دو جسد با جراحات ناشی از گلوله را که روی زمین افتاده بودند، پیدا کردند.

سخنگو خاطرنشان کرد که انگیزه این حادثه تیراندازی بخشی از تحقیقات پلیس در حال انجام است. ون ویک گفت: هفت مظنون بین ۱۹ تا ۳۱ سال دستگیر شدند و دو سلاح گرم کشف شد. این سلاح‌های گرم تحت آزمایش بالستیک قرار خواهند گرفت.

در اوایل این هفته، پلیس کیپ غربی تأیید کرد که بیش از ۳۰ نفر در دو ماه گذشته در کیپ تاون در تیراندازی‌های دسته جمعی کشته شده‌اند. مقامات معتقدند که این خشونت‌ها با باندهای تبهکار، اختلافات بین تاکسی دارها یا اخاذی مرتبط است.

کد خبر 6568347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها