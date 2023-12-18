زراعت چوب به ۷۲۰ میلیون اصله نهال نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران پورمقدم، مجری طرح ملی زراعت چوب با بیان اینکه بیش از ۷۲۰ میلیون اصله نهال برای اجرای طرح ملی زراعت چوب در سطح ۵۰۰ هزار هکتار نیاز است، گفت: نیاز این طرح به بیش از ۷۲۰ میلیون اصله نهال که سریع رشد میکنند، موجب رونق بخش تولید نهال و فعالتر شدن نهالستانهای منابع طبیعی و بخش خصوصی در کشور میشود.
وی افزود: برای تولید هر ۲۰۰ هزار اصله نهال از گونههای زراعت چوبی توسط بخش خصوصی، حداقل یک شغل دائم ایجاد شود.
وی با اشاره به نقش زراعت چوب در ترسیب کربن، اظهار کرد: با توجه به کاشت گونههایی که سریع رشد میکنند، میتوان مقدار بیشتری از کربن را جذب و تبدیل به چوب کرد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با اجرای طرح زراعت چوب در مدت ۶ سال، بیش از ۱۷ میلیون تن کربن ترسیب میشود، تصریح کرد: این میزان جذب کربن در کاهش گازهای گلخانهای که از اهداف کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد نیز است، نقش خواهد داشت.
وی درباره مصرف آب در زراعت چوب نیز گفت: بر اساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی در این طرح از آب سبز، آبهای نامتعارف و پسابها استفاده خواهد شد.
پورمقدم ادامه داد: کشت چوب با استفاده از آبهای نامتعارف و پسابها، گیاه پالایی را به دنبال خواهد داشت و به کاهش آلودگی آب و خاک کمک خواهد کرد..
وی گفت: بررسیها نشان میدهد آلودگیهایی که توسط درختان پالایش میشود، تأثیری در سلامت مصرف کننده چوب نمیگذارد.
مجری طرح ملی زراعت چوب در همین حال اذعان کرد: سازمان حفظ محیط زیست، استانداردهایی برای استفاده از پسابها و فاضلاب در زراعت چوب دارد و بر اساس این استاندارها و دستورالعملهای سازمان محیط زیست، کشت انجام میگیرد.
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