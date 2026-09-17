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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۰

روایت یک دهه خدمت مولوی گرگیج در کنار مردم سیستان و بلوچستان

روایت یک دهه خدمت مولوی گرگیج در کنار مردم سیستان و بلوچستان

زاهدان- مسئول بسیج طلاب و روحانیون زاهدان از بیش از یک دهه فعالیت فرهنگی، اجتماعی و جهادی مولوی یوسف گرگیج و حضور او در بحران‌هایی همچون کرونا و سیلاب گفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کوچکزایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سوابق فعالیت مولوی شهید یوسف گرگیج اظهار کرد: وی از سال ۱۳۸۹ به مجموعه بسیج طلاب پیوست و ابتدا به عنوان طلبه وظیفه و سپس فرمانده پایگاه، در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و بصیرتی مشارکت داشت.

مسئول بسیج طلاب و روحانیون شهرستان زاهدان و مسئول اجتماعات گلزار شهدای زاهدان، افزود: یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت مولوی گرگیج به دوران شیوع کرونا بازمی‌گردد؛ زمانی که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در کنار نیروهای خدمت‌رسان، در روند شناسایی، انتقال و تدفین جان‌باختگان کرونایی اهل‌سنت مشارکت داشت و در شرایط دشوار، خدمات خود را ادامه داد.

کوچکزایی ادامه داد: حضور مولوی گرگیج در فعالیت‌های اجتماعی محدود به دوران کرونا نبود و در زمان وقوع سیلاب نیز در کنار گروه‌های جهادی حضور داشت و مسئولیت یکی از گروه‌های جهادی را بر عهده گرفت. او همچنین در جریان طوفان و دیگر حوادث و بحران‌ها در کنار مردم حضور پیدا می‌کرد.

وی بیان کرد: مولوی گرگیج در فعالیت‌های خود با وجود برخی مخالفت‌ها و فشارهایی که از سوی جریان‌های افراطی متوجه او بود، ارتباط خود را با مردم و مجموعه‌های خدمت‌رسان حفظ کرد و تلاش داشت فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را دنبال کند.

حضور مستمر در میدان‌های خدمت و فعالیت اجتماعی

روایت یک دهه خدمت مولوی گرگیج در کنار مردم سیستان و بلوچستان

مسئول بسیج طلاب و روحانیون زاهدان با اشاره به فعالیت‌های مولوی گرگیج در حوزه فرهنگی و اجتماعی گفت: فعالیت‌های وی تنها به زاهدان محدود نبود و در سطح استان و حتی در برخی مناطق خارج از استان نیز هنگام وقوع بحران‌ها در کنار مردم حضور پیدا می‌کرد.

وی افزود: مولوی گرگیج در کنار فعالیت‌های میدانی، در برنامه‌های بصیرتی نیز مشارکت داشت و بنا بر برنامه‌های ثبت‌شده، ۱۹۶ شب در این عرصه حضور پیدا کرد و درباره موضوعاتی همچون حفظ امنیت، استقلال کشور و مسائل اجتماعی و فرهنگی با مردم سخن گفت.

کوچکزایی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های مولوی گرگیج، توانایی او در ارتباط مستقیم و ساده با مردم بود. او تلاش می‌کرد مفاهیم مورد نظر خود را با زبانی قابل فهم برای عموم بیان کند و از این طریق با طلبه‌ها و اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار کند.

وی تصریح کرد: در فعالیت‌های اجتماعی و جهادی، برای مولوی گرگیج تفاوتی میان خدمت به شیعه و اهل‌سنت وجود نداشت و همین رویکرد باعث شده بود در برنامه‌های مختلف در کنار گروه‌های خدمت‌رسان حضور داشته باشد.

تأکید بر تداوم مسیر فعالیت‌های اجتماعی و وحدت‌محور

مسئول اجتماعات گلزار شهدای زاهدان با اشاره به فعالیت‌های مولوی گرگیج در حوزه وحدت اسلامی گفت: او تلاش داشت از ظرفیت جایگاه روحانی خود برای نزدیک‌تر شدن جامعه شیعه و اهل‌سنت و تقویت همکاری‌های اجتماعی استفاده کند و در برنامه‌های مختلف بر ضرورت حفظ همبستگی مردم تأکید داشت.

کوچکزایی افزود: مولوی گرگیج در طول سال‌های فعالیت خود تلاش کرد ارتباط میان فعالیت‌های دینی و مسئولیت اجتماعی را حفظ کند و در کنار حضور در عرصه‌های فرهنگی، هنگام بروز حوادث و نیاز مردم نیز در میدان باشد.

وی در پایان گفت: کارنامه فعالیت‌های مولوی یوسف گرگیج را می‌توان مجموعه‌ای از حضور در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، فعالیت‌های جهادی، خدمت‌رسانی در دوران کرونا و حوادث طبیعی و تلاش برای تقویت ارتباط میان اقشار مختلف

کد مطلب 6949661

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    نظرات

    • م IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      0 0
      پاسخ
      روح شهید عالم مجاهد وانقلابی ودلسوز یوسف گرگیج شاد باد من که شیعه هستم خیلی براش گریه کردم چون همچین شخصیت هایی سرمایه های جمهوری اسلامی ایران هستند لعنت بر منافق وتروریسم

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