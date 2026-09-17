روایت یک دهه خدمت مولوی گرگیج در کنار مردم سیستان و بلوچستان

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کوچکزایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سوابق فعالیت مولوی شهید یوسف گرگیج اظهار کرد: وی از سال ۱۳۸۹ به مجموعه بسیج طلاب پیوست و ابتدا به عنوان طلبه وظیفه و سپس فرمانده پایگاه، در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و بصیرتی مشارکت داشت.

مسئول بسیج طلاب و روحانیون شهرستان زاهدان و مسئول اجتماعات گلزار شهدای زاهدان، افزود: یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت مولوی گرگیج به دوران شیوع کرونا بازمی‌گردد؛ زمانی که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در کنار نیروهای خدمت‌رسان، در روند شناسایی، انتقال و تدفین جان‌باختگان کرونایی اهل‌سنت مشارکت داشت و در شرایط دشوار، خدمات خود را ادامه داد.

کوچکزایی ادامه داد: حضور مولوی گرگیج در فعالیت‌های اجتماعی محدود به دوران کرونا نبود و در زمان وقوع سیلاب نیز در کنار گروه‌های جهادی حضور داشت و مسئولیت یکی از گروه‌های جهادی را بر عهده گرفت. او همچنین در جریان طوفان و دیگر حوادث و بحران‌ها در کنار مردم حضور پیدا می‌کرد.

وی بیان کرد: مولوی گرگیج در فعالیت‌های خود با وجود برخی مخالفت‌ها و فشارهایی که از سوی جریان‌های افراطی متوجه او بود، ارتباط خود را با مردم و مجموعه‌های خدمت‌رسان حفظ کرد و تلاش داشت فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را دنبال کند.

حضور مستمر در میدان‌های خدمت و فعالیت اجتماعی

مسئول بسیج طلاب و روحانیون زاهدان با اشاره به فعالیت‌های مولوی گرگیج در حوزه فرهنگی و اجتماعی گفت: فعالیت‌های وی تنها به زاهدان محدود نبود و در سطح استان و حتی در برخی مناطق خارج از استان نیز هنگام وقوع بحران‌ها در کنار مردم حضور پیدا می‌کرد.

وی افزود: مولوی گرگیج در کنار فعالیت‌های میدانی، در برنامه‌های بصیرتی نیز مشارکت داشت و بنا بر برنامه‌های ثبت‌شده، ۱۹۶ شب در این عرصه حضور پیدا کرد و درباره موضوعاتی همچون حفظ امنیت، استقلال کشور و مسائل اجتماعی و فرهنگی با مردم سخن گفت.

کوچکزایی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های مولوی گرگیج، توانایی او در ارتباط مستقیم و ساده با مردم بود. او تلاش می‌کرد مفاهیم مورد نظر خود را با زبانی قابل فهم برای عموم بیان کند و از این طریق با طلبه‌ها و اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار کند.

وی تصریح کرد: در فعالیت‌های اجتماعی و جهادی، برای مولوی گرگیج تفاوتی میان خدمت به شیعه و اهل‌سنت وجود نداشت و همین رویکرد باعث شده بود در برنامه‌های مختلف در کنار گروه‌های خدمت‌رسان حضور داشته باشد.

تأکید بر تداوم مسیر فعالیت‌های اجتماعی و وحدت‌محور

مسئول اجتماعات گلزار شهدای زاهدان با اشاره به فعالیت‌های مولوی گرگیج در حوزه وحدت اسلامی گفت: او تلاش داشت از ظرفیت جایگاه روحانی خود برای نزدیک‌تر شدن جامعه شیعه و اهل‌سنت و تقویت همکاری‌های اجتماعی استفاده کند و در برنامه‌های مختلف بر ضرورت حفظ همبستگی مردم تأکید داشت.

کوچکزایی افزود: مولوی گرگیج در طول سال‌های فعالیت خود تلاش کرد ارتباط میان فعالیت‌های دینی و مسئولیت اجتماعی را حفظ کند و در کنار حضور در عرصه‌های فرهنگی، هنگام بروز حوادث و نیاز مردم نیز در میدان باشد.



وی در پایان گفت: کارنامه فعالیت‌های مولوی یوسف گرگیج را می‌توان مجموعه‌ای از حضور در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، فعالیت‌های جهادی، خدمت‌رسانی در دوران کرونا و حوادث طبیعی و تلاش برای تقویت ارتباط میان اقشار مختلف