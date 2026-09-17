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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۲۷

۲۰۰ شب ایستادگی مردم پشتوانه نیروهای مسلح در برابر دشمن است

۲۰۰ شب ایستادگی مردم پشتوانه نیروهای مسلح در برابر دشمن است

نور - فرمانده سپاه کربلا استان مازندران با قدردانی از حضور مستمر مردم در میدان‌های دفاع از انقلاب و نظام، گفت: ۲۰۰ شب است که چشم بیدار مردم، چشم فتنه را کور کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد چهارشنبه شب در جمع فاتحان خیبر شهرستان نور با اشاره به حضور شبانه مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها اظهار کرد: شما در این شب‌ها میدان‌ها و خیابان‌های شهر را به محراب دفاع از حریم اسلام و ولایت تبدیل کردید و دشمن که به سیاهی شب دل بسته بود تا ملت ایران را خسته و تسلیم کند، در برابر اراده و بیداری مردم ناکام ماند.

وی افزود: در اوج تاریکی، این آفتاب اراده و بیداری مردم است که در میدان‌ها طلوع می‌کند و نشان می‌دهد ملت ایران برای دفاع از آرمان‌های خود ایستاده است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با تأکید بر تداوم این حضور گفت: ما در این میدان‌ها ایستاده‌ایم تا پرچم خونخواهی شهدا را برافراشته نگه داریم و این خون، امتداد خون ثارالله است و تا زمانی که تقاص جنایت‌ها از مسببان و مستکبران گرفته نشود، اراده ملت و نیروهای مسلح در دفاع از کشور سست نخواهد شد.

سردار موحد، حضور مستمر مردم و ایستادگی آنان را نشانه‌ای از تحقق وعده‌های تاریخی امام خمینی(ره) دانست و بیان کرد: این حضور و ایستادگی، صدق کلام امام عظیم‌الشأن را به زیباترین شکل به اثبات رسانده است؛ آنجا که فرمودند مردم این زمان از مردم حجاز در عهد رسول‌الله(ص) و مردم زمان امیرالمؤمنین(ع) برتر هستند.

وی با اشاره به مسئولیت تاریخی ملت ایران ادامه داد: امروز در برابر رسالتی بزرگ قرار داریم و این رسالت تاریخی و مهر پایان استکبار به دست ملت به‌پاخواسته ایران رقم خواهد خورد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: از دل میدان، رساترین فریادها را علیه سردمداران کفر جهانی، رژیم ایالات متحده و رژیم صهیونیستی سر می‌دهیم و تأکید می‌کنیم که ملت ایران این جریان‌ها را به‌خوبی می‌شناسد.

وی با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در ایران اظهار کرد: آمریکا متهم به خیانت‌های فراموش‌نشدنی علیه ملت ایران است ، جنایت‌هایی که از کودتای ۲۸ مرداد آغاز شد و تا امروز ادامه داشته است.

سردار موحد با اشاره به تحولات منطقه و جنگ‌های اخیر افزود: دشمن با این تصور وارد میدان شد که می‌تواند ایران را تجزیه و این ملت را تسلیم کند و کشور را به شرایط مشابه غزه و سوریه بکشاند، اما به قدرت الهی و با ایستادگی مردم، شکست و رسوایی فراموش‌نشدنی بر آنان تحمیل شد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با بیان اینکه ملت ایران به وعده‌های آمریکا اعتماد ندارد، گفت: ما فریب لبخندهای مسموم دشمن را نمی‌خوریم و به وعده‌ها و امضاهای آمریکا بر روی کاغذ اعتماد نداریم چرا که در قاموس ملت ایران و نیروهای مسلح، اقتدار واقعی در توان و اراده فرزندان این ملت برای دفاع از کشور متجلی است.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح تصریح کرد: نیروهای مسلح برنامه‌های خود را برای مقابله با تهدیدها به‌روز کرده‌اند و دست به ماشه و گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا هستند و تا زمانی که افول و شکست کامل استکبار محقق نشود، لباس رزم را از تن بیرون نخواهند آورد.

وی ادامه داد: رسالت امروز همه ما این است که نگاه خود را به نگاه تمدنی، افق‌گشا و مبتنی بر سنت‌های الهی رهبر معظم انقلاب نزدیک‌تر کنیم.

فرمانده سپاه کربلا استان مازندران با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از نیروهای مسلح گفت: به عنوان خادم مردم در سپاه کربلا، از زبان همرزمان و فرماندهان ارتش و سپاه مقتدر می‌گویم که پشت نیروهای مسلح به مردم پایدار انقلاب گرم است.

سردار موحد اضافه کرد : پشت‌گرمی نیروهای مسلح در اتاق‌های فرماندهی و خطوط مقدم، همین حضور مردم و فریادهای آنان در ۲۰۰ شب مقاومت است

وی مردم را سپر ستبر انقلاب برشمرد و افزود: بازوان پرتوان نیروهای مسلح، همین اراده ملی است.

پیوند مردم و نیروهای مسلح

وی با تأکید بر پیوند مردم و نیروهای مسلح اظهار کرد: اراده نیروهای مسلح برای دفاع از کشور و مقابله با تهدیدها امروز بیش از گذشته است و با پشتوانه مردم، در برابر دشمنان این آب و خاک ایستادگی خواهیم کرد.

وی میدان‌های حضور مردم را خط مقدم جبهه نبرد دانست و گفت: استقامت مردم در این ۲۰۰ شب، ضربه‌ای بر رسانه‌های دروغ‌پرداز و جبهه دشمن است و تا زمانی که پیوند و وحدت میان مردم، نیروهای مسلح و امام امت برقرار باشد، هیچ قدرتی توان رویارویی با این ملت را نخواهد داشت.

این مسئول در پایان با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم گفت: بالاترین هماهنگی میان میدان، خیابان و دیپلماسی برقرار است و باید مراقب دام‌های شیطانی دشمن برای ایجاد تفرقه بوده و این وحدت را بیش از پیش حفظ کنیم.

کد مطلب 6949700

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