 بلاگر هتاک به مردم شمال توسط پلیس آستارا دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ «مرتضی احدی» فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پلیس اظهار داشت: یک بلاگر خانم با بیش از ۳۴ هزار دنبال‌کننده در شبکه اجتماعی اینستاگرام، در روزهای اخیر با انتشار ویدئویی توهین‌آمیز علیه مردم شمال کشور، موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و واکنش اعتراضی اقوام مختلف کشور شده بود که در این راستا، با اقدام فنی مأموران پلیس فتا شهرستان آستارا شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم ۳۷ ساله در مواجهه با مستندات و ادله دیجیتال موجود، به بزه انتسابی خود اعتراف کرد، گفت: پرونده در این خصوص تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ مرتضی احدی در پایان با تأکید بر استمرار رصد فضای مجازی و برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت تفرقه‌افکنانه و توهین‌آمیز به اقوام ایرانی، از عموم کاربران خواست نسبت به هجمه‌های روانی در فضای مجازی هوشیار بوده و از بازنشر محتواهای تنش‌زا خودداری کنند.