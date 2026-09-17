انسجام ملی پشتوانه حفظ عزت ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری چهارشنبه شب در جمع جامعه ورزش‌های رزمی در «شب ۲۰۰» با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم اظهار کرد: مردم ایران در مقاطع مختلف با حضور در صحنه، از کیان و میهن خود دفاع کرده و در مسیر عزت و مقاومت ایستادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به حضور امام جمعه شهرستان نکا و جمعی از مسئولان شهرستان در این مراسم افزود: مقاومت، همدلی و انسجام مردم از عوامل مؤثر در دستیابی به موفقیت‌ها و افتخارات نظام جمهوری اسلامی بوده و دشمنان را با چالش مواجه کرده است.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران حضور مردم در صحنه را نشانه‌ای از عقلانیت ملی و فرهنگ تمدنی ملت ایران دانست و گفت: این حضور گسترده، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی مردم است که توجه جهانیان را نیز به خود جلب کرده است.

باقری بر ضرورت تقویت نقاط قوت و عملکردهای مثبت جامعه تأکید کرد و ادامه داد: حفظ اتحاد و انسجام، حمایت از انقلاب و رهبری و پشتیبانی از خادمان و رزمندگان باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران همچنین بر ضرورت افزایش هوشیاری اجتماعی تأکید کرد و گفت: جامعه باید جریان‌های مختلف را به‌درستی بشناسد و با تقویت بصیرت و وحدت، از فرصت‌طلبی و اقداماتی که می‌تواند به انسجام جامعه آسیب وارد کند، جلوگیری شود.

وی با اشاره به سابقه حضور خود در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: خدمت بی‌منت به مردم باید ادامه داشته باشد و برای حفظ و دفاع از نظام جمهوری اسلامی و ایران سرافراز، همچنان در میدان ایستاده‌ایم.

باقری در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ روحیه مقاومت و همبستگی اظهار کرد: ایران اسلامی با اتکا به مردم و فرهنگ مقاومت، مسیر عزت و سربلندی خود را ادامه خواهد داد.