به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد لبنان، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی از شلیک چند موشک از خاک سوریه به بلندی‌های اشغالی جولان خبر داد.

جزییات بیشتری از این خبر و گزارش‌ها درباره تلفات و آسیب‌های این حمله منتشر نشده است.

پیش از این، رسانه‌های سوری دیروز (یکشنبه) اعلام کردند رژیم صهیونیستی اهدافی را در حومه دمشق مورد حمله قرار داده است.

تلویزیون سوریه در این ارتباط اعلام کرد که متجاوزان اسراییلی اطراف دمشق را هدف قرار دادند، اگرچه پدافند هوایی ارتش سوریه با موشک‌های متجاوز مقابله و تعدادی از آنها را ساقط کرده است.

حمله‌ها علیه اهدافی در حومه شهر دمشق از سوی رژیم صهیونیستی همزمان با تشدید دوباره بمباران نوار غزه صورت گرفته است.

در عین حال حمله‌ها علیه باریکه غزه با واکنش دیگر گروه‌های مقاومت در منطقه روبرو شده و منابع خبری در سوریه اعلام کردند که گروه «مقاومت اسلامی عراق» پایگاه نظامی آمریکا در الشدادی در جنوب استان الحسکه واقع در شمال شرق سوریه را با موشک هدف قرار داد.

به گفته این منابع، تأسیسات نظامی آمریکا واقع در نزدیکی میدان نفتی الجبصه با چندین راکت گلوله باران شد و در جریان این حمله، چندین انفجار در این پایگاه نظامی متعلق به نیروهای آمریکایی رخ داد.

مقاومت اسلامی عراق طی هفته‌های اخیر اقدام به حمله‌های گسترده پهپادی و موشکی علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه کرده است. ابو آلاء الولایی دبیرکل گردان‌های سیدالشهداء پیش از این اعلام کرده بود که عملیات مقاومت تنها بعد از توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه متوقف خواهد شد.