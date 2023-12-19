به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز سه شنبه اعلام کرد که پکن امیدوار است ایالات متحده دیگر مانع تصویب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نشده و نقش خود را برای گسترش آتش بس فوری میان فلسطین و اشغالگران قدس ایفا کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین با شرکت در کنفرانس مطبوعاتی هنگامی که از او خواسته شد درباره اظهارات «نیکلاس برنز» (Nicholas Burns) سفیر ایالات متحده در چین در ۱۵ دسامبر در «بروکینگز» (اندیشکده آمریکایی بروکینگز) اظهارنظر کند، گفت که پکن می‌ خواهد در غرب آسیا تاثیرگذارتر شود؛ اما تلاش برای پایان دادن به درگیری ها برعهده آمریکا است.

«وانگ ونبین» اضافه کرد که از زمان آغاز درگیری میان فلسطین و اشغالگران قدس، چین متعهد به گسترش آتش بس، حفاظت از غیرنظامیان و کاهش بحران انسانی بوده است.

وی اضافه کرد که به عنوان رییس دوره ای شورای امنیت در ماه نوامبر، چین امکان پذیرش اولین قطعنامه شورای امنیت از زمان آغاز مناقشه فعلی میان فلسطین و رژیم صهیونیستی را فراهم کرده و برای جلب حمایت و اقدام بیشتر شورای امنیت تلاش کرد.

این مقام چینی افزود که پکن چندین بسته کمک اعم از کمک‌ های نقدی انسان‌ دوستانه، غذا و دارو را به مردم غزه ارائه کرده است.

وی گفت: می‌ خواهم تاکید کنم که چین منافع خودخواهانه ای در خاورمیانه (غرب آسیا) ندارد و به دنبال ایجاد بلوک‌ های انحصاری در منطقه نیست. چین همواره از اینکه مردم کشورهای (غرب آسیا) آینده‌ شان را در دستان خود نگاه دارند، حمایت کرده است.