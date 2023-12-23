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۲ دی ۱۴۰۲، ۹:۳۱

یادداشت مهمان؛

سیاستمدار پیر صهیونیست و ایران پیش از انقلاب

سیاستمدار پیر صهیونیست و ایران پیش از انقلاب

کیسینجر و نیکسون محمد رضا را «ژاندارم» خلیج فارس کردند. شاه اجازه پیدا کرد هر سلاح امریکایی را که خواست [ظاهراً بجز سلاح هسته‌ای] از آمریکا خریداری کند.

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: علی معروفی آرانی منتقد فرهنگی و کارشناس حوزه صهیونیسم به‌تازگی یادداشتی با عنوان «جایزه صلح نوبل، سیلی بر صورت قربانیان وحشیگری کیسینجر بود» نوشته که برای انتشار در اختیار خبرگزار مهر قرار گرفته است. این‌یادداشت به‌نوعی مرور زندگی و کارنامه سیاستمدار صهیونیست مورد اشاره است.

مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید؛

یکی از معدود موضوعاتی که هنوز نهادهای سیاسی جمهوری خواه و دموکرات را به هم نزدیک می‌کند؛ احترام مشترک آنها به هنری کیسینجر است.

ماکار آلکسیویچ، پیرمرد مسن رمان «بیچارگان» فئودور داستایفسکی در یکی از نامه‌هایش به معشوقه‌اش نوشته بود که از یادآوری خاطرات خوشایند نیز احساس بدبختی می‌کنم. این جمله وصف حال هنری کیسینجر، وزیر خارجه سابق آمریکا است که روز چهارشنبه در ۱۰۰ سالگی مرد. نام او در بسیاری از صفحات سیاه تاریخ ایالات‌متحده، مانند حمایت از کودتای ۱۹۷۳ در شیلی یا حمله به تیمور شرقی در سال ۱۹۷۵و به‌ویژه جنگ ویتنام به چشم می‌خورد. او حالا باید برای جنایاتش که مطمئناً برایش خاطرات خوشایندی بود، احساس بدبختی کند.

کیسینجر که در دولت‌های ریچارد نیکسون و جرالد فورد نقشی تعیین‌کننده در سیاست خارجی آمریکا داشت و به واشنگتن در برقراری ارتباط با چین کمک کرد، قراردادهای کنترل تسلیحات را با اتحادجماهیرشوروی منعقد کرد؛ به جنگ ویتنام پایان داد و به گسترش روابط بین اسرائیل و همسایگان عرب آن کمک کرد؛ در خانه‌اش در ایالت کانتیکات مرد تا پای یکی دیگر از جنایتکاران باهوش تاریخ هم به زیر خاک باز شود.

سیاستمدار پیر بخش قابل توجهی از عمرش را در یک دوگانه سیاه و سفید گذراند. برخی او را یک سیاستمدار برجسته می‌دانستند و به او علاقمند بودند اما بسیاری دیگر او را یک جنایتکار جنگی می‌خواندند. استناد آنها به برخی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و وکلای حقوق بشر است که بر اساس مدارک، اسناد، گفت‌وگوها و مکالمات تلفنی، گزارش‌های خارج‌شده از رده‌بندی محرمانه و تلگرام سفارت‌ها به نقش کیسینجر در جنایات بنگلادش، کامبوج، آفریقای جنوبی، لائوس، خاورمیانه و آمریکای لاتین پی برده‌اند و بر همین اساس کیسینجر را یک جنایتکار جنگی می‌دانند. به‌دلیل همین جنایت‌ها و مداخله در امور سایر کشورها، بر اساس نظرسنجی مجله سیاست خارجی، ۳۲.۲۱ درصد از «محققان بزرگ روابط بین‌الملل آمریکا» او را مهم‌ترین وزیر امور خارجه ایالات متحده از سال ۱۹۶۵ در نظر گرفتند.

عقده و حقارتی که دموکرات‌ها مدت‌هاست در مورد سیاست‌های امنیت خارجی و ملی کیسینجر در این مدت زمان که مسند امور در پست‌های گوناگون بر عهده داشته است را احساس می‌کنند.برخی از دموکرات‌ها و برخی لیبرال‌ها به مسائل خارجی اعتماد ندارند و این هاله‌ای از اعتبار در اطراف کیسینجر وجود دارد. میراث نیکسون و کیسینجر در جنوب شرق آسیا «دولت های هرج و مرج، کشتار و استبدادی» بوده است. اما برای دیگران، سابقه کیسینجر در پیگیری تنش زدایی با روسیه و چین، کاهش خطر درگیری هسته‌ای، مهم‌تر از دخالت او در جنایات در جاهای دیگر بود. جایزه صلح نوبل، سیلی بر صورت قربانیان وحشیگری کیسینجر بود و تأیید دیگری بود بر اینکه غرب از پاسخگویی جنایتکاران جنگی خود امتناع می‌کند.

تخم کینه کیسینجر برای فلسطین

درگیری‌های اخیر در غزه که بزرگ‌ترین تقابل بین اسرائیل و مقاومت فلسطین به شمار می‌رود، ریشه در تحولاتی دارد که سیاسیون سابق آمریکا آن را مین‌گذاری کرده‌اند و کیسینجر یکی از این افراد تأثیرگذار در مناقشه فلسطین بود که با مرگش، تخم کینه‌ای که او و یارانش در کمپ‌دیوید کاشتند اکنون در غزه به ثمر نشسته که نتیجه آن ریخته شدن خون هزاران فلسطینی است که با چراغ سبز و حمایت‌های بی دریغ واشینگتن انجام می‌شود.

همزمانی مرگ کیسینجر با جنگ اخیر در غزه، طعنه‌آمیز است. این سیاستمدار امریکایی و یهودی در مناقشه فلسطین در دهه‌های گذشته نقش محوری داشته است تا پایه‌های لرزان رژیم جعلی را مستحکم کند. کیسینجر نقش مهمی در تقویت روابط بین ایالات متحده و اسرائیل ایفا کرد و سیاست خارجی ایالات متحده را مجبور کرد تا به نفع رژیم صهیونیستی تغییر موضع دهد.

از این رو، می‌توان گفت تخم کینه تنش‌هایی را که اکنون در سرزمین‌های اشغالی بین گروه‌های مقاومت و اشغالگران در جریان است، افرادی مانند کیسینجر کاشته‌اند تا فلسطینیان نتوانند در سرزمین اجدادی خود دولت تشکیل دهند. به نوعی کیسینجر را می‌توان معمار و طراح جنگ‌افروزی در فلسطین اشغالی دانست که همه چیز را به نفع اشغالگران طراحی کرده است. الان هم دولت آمریکا همان مسیری را می‌رود که کیسینجر و دوستانش در دهه ۱۹۷۰ ایجاد کرده‌اند تا با حمایت‌های نظامی و سیاسی، رژیم صهیونیستی را سر پا نگه دارند.

سیاستمدار پیر صهیونیست و ایران پیش از انقلاب

ایران پیش از انقلاب و کیسینجر

کیسینجر و نیکسون محمد رضا را «ژاندارم» خلیج فارس کردند. شاه اجازه پیدا کرد هر سلاح امریکایی را که خواست [ظاهراً بجز سلاح هسته‌ای] از آمریکا خریداری کند، و در عوض حمایت، آموزش و مسلح کردن به اصطلاح مجاهدین افغان را از بعد از کودتای چپ گرای ۱۹۷۳ در افغانستان آغاز کرد؛ در ظفار مداخله کرد؛ با مصطفی بارزانی علیه دولت مرکزی عراق متحد شد؛ و جنگنده‌های 5F- ایران را به ویتنام فرستاد. کیسینجر و جرالد فورد، جانشین نیکسون، بودند که شاه را قانع کردند تا برنامه هسته ایران را آغاز کند. و فشار کیسینجر و متحدان بود که باعث شد آمریکا محمد رضا شاه را در پاییز ۱۳۵۸ به آمریکا قبول کند که منجر به واقعه سفارت آمریکا شد که سرنوشت ایران را به کلی تغییر داد.

ایران حتی با چک سفید کیسینجر، تنها موشک‌هایی با برد حدود ۳۰۰ کیلومتر دریافت می‌کرد تا بتواند هدف‌هایی را در خاک عراق مورد حمله قرار دهد و نه دورتر! با این حال، تا سال ۱۹۷۶ م، یعنی آخرین سال حضور کیسینجر در مسند وزیر خارجه آمریکا، محمدرضا پهلوی به بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات آمریکایی تبدیل شدقصه شاه و دلال بزرگ اسلحه یکی از مهم‌ترین فرازهای زندگی سیاسی کیسینجر، موضوعی است که با عنوان حمایت بی‌دریغ از محمدرضا پهلوی مطرح می‌شود. کیسینجر حتی بعد از فرار شاه از ایران، قائل به حمایت از او و تلاش برای بازگرداندنش به قدرت بود. تلاش‌های کیسینجر برای تقویت شاه در برابر حکومت عراق که در نیمه نخست دهه ۱۹۶۰ م، با نخست‌وزیری عبدالکریم قاسم، آشکارا به سمت شوروی متمایل شد، راهکاری برای حفظ موقعیت آمریکا در منطقه غرب آسیا به حساب می‌آمد. کیسینجر تلاش می‌کرد ایران را به نماینده منطقه‌ای آمریکا تبدیل کند. اصطلاح «چک سفید» برای خرید تسلیحات آمریکایی از سوی شاه در همین دوره باب شد.

کیسینجر توصیه کرده‌بود که هر نوع سلاحی را که محمدرضا پهلوی مایل است، در اختیار وی قرار دهند. این رویکرد، البته با هجوم گسترده مستشاران نظامی آمریکایی به ایران و سود سرشار کیسینجر بابت حق دلالی‌اش در این زمینه همراه بود. اما نباید فراموش کنیم که در درک مفهوم سیاست «چک سفید» مدنظر کیسینجر هم اغراق شده‌است؛ شاه البته سیاهه بلند بالایی از خریدهای تسلیحاتی به کارخانه‌های در حال ورشکستگی آمریکایی ارائه کرد، اما در این سیاهه، خبری از سلاح‌هایی که بتواند اراضی اشغالی فلسطین و منافع رژیم جعلی اسرائیل را هدف قرار دهد نبود!

ایران حتی با چک سفید کیسینجر، تنها موشک‌هایی با برد حدود ۳۰۰ کیلومتر دریافت می‌کرد تا بتواند هدف‌هایی را در خاک عراق مورد حمله قرار دهد و نه دورتر! با این حال، تا سال ۱۹۷۶ م، یعنی آخرین سال حضور کیسینجر در مسند وزیر خارجه آمریکا، محمدرضا پهلوی به بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات آمریکایی تبدیل شد. بخش عمده‌ای از دلایل رفتار و چرایی سیاستی که کیسینجر طی سال‌های پایانی حکومت رژیم پهلوی در پیش گرفت، هم‌چنان پنهان مانده‌؛ او در کتاب خاطرات دو هزار و ۸۰۰ صفحه‌ای خود، کمتر از ۲۰ صفحه را به روابط ایران و آمریکا و انقلاب اسلامی اختصاص داده‌است! در واقع این دیپلمات کارکشته و حَرّاف، حاضر نبود درباره آن همه برنامه و سیاست‌های تنش‌زا در منطقه غرب آسیا حرفی بزند.

کیسینجر کوشید تا شاه را دوباره به ایران برگرداند؛ اما محاسبات او این ‌بار غلط از آب درآمد. به همین دلیل بود که به تشویق کاخ سفید به حمایت کامل و اطلاعاتی از رژیم صدام در جنگ تحمیلی پرداخت. گزارش‌های تأیید نشده‌ای از سخنرانی وی در ابتدای دهه ۱۹۸۰ م و در یک جمع محدود وجود دارد که درباره جنگ ایران و عراق اظهار نظر کرده‌بود: «جای تأسف است که هر دو طرف نمی‌توانند بازنده این جنگ باشند.» کیسینجر در نخستین هفته‌های آغاز جنگ تحمیلی، در اکتبر سال ۱۹۸۰، در جلسه مشاوران انتخاباتی رونالد ریگان به صراحت گفته‌بود: «ادامه جنگ میان ایران و عراق به سود آمریکاست … ایالات متحده باید از ادامه این درگیری‌ها و خصومت‌ها سود ببرد.» این کاسب‌کاری البته بخش عمده‌ای از فضای درآمدی کیسینجر را هم پوشش می‌داد؛ او دلال اسلحه و نفت بود و این دو، ضمن جنگ‌های رقم خورده در غرب آسیا، اصلی‌ترین بازار خرید و فروش را به خودشان اختصاص می‌دادند.

کیسینجر و ایران بعد از انقلاب اسلامی

کیسینجر که از افراد مؤثر در متقاعد ساختن کارتر برای پذیرش ورود شاه ایران به آمریکا بوده است، در چهاردهه گذشته به مساله ایران نیز به‌عنوان بخشی از تهدیدهای آمریکا ورودی جدی داشته است. او در مصاحبه‌ای درباره ایران و آمریکا گفته که «آمریکا درحال گسترش دام برای روسیه و چین است و در این استراتژی آخرین میخ تابوت‌، ایران است. کشوری که هدف اصلی اسرائیل است. من به پنتاگون گفته بودم که هفت کشور خاورمیانه به‌دلیل منابع طبیعی آنها باید مهار شوند؛ آخرین آنها ایران است. برای این استراتژی پنتاگون تقریباً خوب عمل کرده و فقط ایران مانده است. ایران می‌تواند شرایط را به‌نفع ما رقم بزند.»

در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وی بارها و بارها، ایران را بزرگترین چالش آمریکا در منطقه خاورمیانه دانست و البته که در چندین نوبت اعتراف کرد که انقلاب اسلامی توانسته بار دیگر طرح واره کلی عظمت و قدرت ایرانی‌ها را در پهنه جغرافیایی که در آن قرار دارند، احیا کندکیسینجر در دولت ترامپ نیز مشورت‌های مهمی درباره جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به رئیس‌جمهور آمریکا داده است. او در آبان سال ۹۶ چند ماه پیش از خروج آمریکا از برجام، در دیدار با ترامپ به او گفته است: ««بهترین راه برای کنترل نفوذ و قدرت‌گیری ایران در منطقه این است که به هیچ‌وجه اجازه داده نشود که ایران از مزایای برجام همچون مسائل تجاری بهره‌مند شود و در عین‌حال تحریم‌های جدید علیه این کشور اعمال شود تا پیوسته درگیر باشد.» این دقیقاً همان سیاستی است که ترامپ چند ماه بعد در دستور کار خود قرار داد و با خروج از برجام، شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد. سه‌ماه بعد از این دیدار، کیسینجر در نشست «چالش‌های جهانی و راهبرد امنیت ملی ایالات متحده» کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا، ایران را به تلاش برای احیای امپراتوری گذشته‌اش متهم کرد و مدعی شد: «اگر کنترل مناطق باز پس‌گرفته‌شده از داعش در اختیار ایران قرار بگیرد، دامنه نفوذ این کشور از تهران به بغداد، دمشق و بیروت خواهد رسید.» او تهران را بزرگ‌ترین چالش عصر حاضر منطقه خاورمیانه خواند و با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان‌سال بیش از دیگر قدرت‌های منطقه خاورمیانه توانسته است یکپارچگی سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کند، گفت که آمریکا برای مقابله با آنچه وی گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه خواند، باید راهبردی را که در قبال شوروی سابق در دوران جنگ سرد را در پیش گرفت، پیاده کند.

هنری کیسینجر در مورد ایران نیز دیدگاه‌های خاصی داشت. او قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، از حامیان جدی شاه مخلوع بود و تاکید داشت که ایران باید نقش آمریکا در منطقه خاورمیانه را برعهده بگیرد. در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وی بارها و بارها، ایران را بزرگترین چالش آمریکا در منطقه خاورمیانه دانست و البته که در چندین نوبت اعتراف کرد که انقلاب اسلامی توانسته بار دیگر طرح واره کلی عظمت و قدرت ایرانی‌ها را در پهنه جغرافیایی که در آن قرار دارند، احیا کند.

او بارها با آنچه کمربند شیعی و یا محور مقاومت تحت رهبری ایران گفته می‌شود، اشاره داشت و آن را چالشی جدی برای آمریکا و متحدان منطقه‌ای و بین المللی آن توصیف می‌کرد. وی در سال‌های پایانی عمر خود، کسب و کار پر رونقی را در قالب آنچه ارائه مشاوره به نهادها و سازوکارهای مختلف سیاسی و تحقیقاتی عنوان می‌شود، به راه انداخته بود.

کد مطلب 5971853

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    نظرات

    • رضا سرآبادانی IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      13 0
      پاسخ
      در پاسخ به مقاله جناب رحیم پور یک سخن معروف درباره ایران از کیسینجر ملعون نقل است که در پاسخ خبرنگاری که از او پرسید با ایران فعلی چه باید کرد فقط یک کلمه گفت ؛ هیچ چیز که خودش یک دنیا معنی است
    • آفرین IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      14 0
      پاسخ
      هنری کیسینجر یک یهودی خائن بود که بسیاری از مشکلات امریکا هم مربوط به سیاستهای همین لابی های قدرتمند یهودی در دستگاه حاکمه امریکا است . کیسیجر در هر کشور دیگری غیر از امریکا بود حتما محاکمه می شد
      • سارا مردانی IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        4 0
        هنری کیسینجر؛ هیولای جنگ و خون‌ریزی در تاریخ آمریکا
    • آفرین IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      14 0
      پاسخ
      ولی یک جمله از این مرد همواره شدت نهایت دشمنی و کینه ورزی یهودیان را نشان می دهد هنگامی که در غلغله فروپاشی شوروی دو المان از فرصت استفاده کرده و متحد شدند هنری کیسینجر گفت ای کاش مرده بودم و این روز ( اتحاد دو المان ) را نمی دیدم ! این نشان می دهد که چطور اتحاد ملتها و کشورها برعلیه صیهیونیست و لاب
    • سوره IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      12 0
      پاسخ
      راستی، چرا تابناک خبر مرگ کیسینجر را منتشر نکرد؟می شد آن را هم از نتایج پیروزمندانه عملیات حماس به حساب آورد.البته من ندیدم
    • ثانی IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      12 0
      پاسخ
      چامسکی شجاعانه تر از کیسینجر روی علل مشکلات جامعه بشری دست گذاشت
    • براتعلی محرابی از سمیرم IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      9 0
      پاسخ
      چه جملهی گفت هنری کسینجر : امپراتورى ایران در راه است/ آيت‌الله خميني غرب را با بحران جدي مواجه كرد
    • کسینجر IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      12 0
      پاسخ
      آيت‌الله خميني، غرب را با بحران جدي برنامه ريزي مواجه كرد، تصميمات او آنچنان رعدآسا بود كه مجال هر نوع تفكر و برنامه ريزي را از سياستمداران و نظريه پردازان سياسي مي‌گرفت هيچ كس نمي‌توانست تصميمات او را از پيش حدس بزند، او با معيارهاي ديگري، غير از معيارهاي شناخته شده در دنيا، سخن مي‌گفت و عمل مي‌كرد
    • ظهیر از فاریاب IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      «کار سیاست‌مدار این است که بین آنچه مطلوب است و آنچه امکان‌پذیر، توازن برقرار کند. کوشش برای تحمیل عدالت از طرف یک گروه به گروه‌های دیگر بی‌عدالتی و اجحاف مطلق به حساب می‌آید.»
    • طارمی IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      11 0
      پاسخ
      سپاس آقای معروفی سپاس! خوندنی بود.
      • یهودی IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        11 0
        خدا را شکر که این جنایتکار جنگی به درک واصل شد.
      • یشنا IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        کتاب "کیسینجر مذاکره گر" را بخوانید تا به شخصیت واقعی او پی ببرید. کسینجر یک مشاور تمام عیار در سیاست خارجی آمریکا بوده است که در افزایش قدرت بازدارندگی و تحمیل قدرت نرم و سخت آمریکا بر سایر کشورهای نقش اساسی داشته است.
    • شوالیه IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      9 0
      پاسخ
      از مطالعه این متن کوتاه نهایت استفاده رو کردم. کلمات کلیدی برایم بسیار عالی بود. با آرزوی موفقیت برای هر کسی که در فکر منافع ملی است.
    • طوقانی از کاشان IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      12 0
      پاسخ
      پدر خوانده مافیای افساد طلب و غربگرا در ایران
    • 5400 IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      12 0
      پاسخ
      چرا یکی از مهمترین حرفهایش را نگفتید، اینکه گفت تنها کشوری در خاورمیانه که قابلیت احیای امپراتوری را دارد ایران است و به همین دلیل باید آن را مهار کرد
    • زاری IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      12 0
      پاسخ
      صدسالگی یه تئوریسین جنایت و کشتار.
    • زانیار IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      11 0
      پاسخ
      صد هزار سال هم که عمر کنه از مکافات جنابتاتش نمی تواند بگریزد
    • راحیل IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      9 0
      پاسخ
      هنری کسینجر در مورد ایران مزخرف می گوید، برژینسکی هم در دهه 70 چنین حرفی زده بود/خدا را شکر که دیگر پیرمرد سیاست خارجی، در آمریکا سیاست گذار نیست
    • زامهران IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      اکنون، کسینجر نه تنها از کمربند شیعی سخن می گوید بلکه به تشکیل امپراتوری پارس اشاره می کند. او به رادیو ملی آمریکا گفت که ایران مشکلی بزرگتر از داعش برای آمریکا محسوب می شود
    • رستم زابل IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      واقعا اگه ما عاقلانه و بر پایه مطالعه رفتار کنیم ، آمریکا هیچ کاری نمی تونه بر ضد ما انجام بده!سیاست مدارای آمریکا کلا ، اینقدر هی کامنت های بیخودی میدن که دیگه هیچ اعتباری ندارن. واقعا اگه قدرت دلار و سرمایه نباشه ، آمریکا گندکاری های این به اصطلاح استراتژیست ها رو چطوری جبران کنه؟
    • ذکرگو IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      11 0
      پاسخ
      امروز هم ما امریکا بزرگترین قدرت جهان از ایران انداختیم بیرون اسراییل بزرگترین ارتش و دوست امریکا در خاورمیانه را به زانو در اوردیم با گروههای کوچکی مثل حماس و حزب الله.... صدام حسین را با تمام حمایتهای غربی و عربی شکست دادیم با عظیمترین تحریم در تمام طول تاریخ مواجه شدیم
    • زبل IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      در اینکه امپراتوری ما باید دوباره احیا بشه کمترین تردیدی بین ما وجود نداره. ولی چرا آمریکا باید این رو یک تهدید بدونه؟
    • دادا IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      9 0
      پاسخ
      پیش بسوی ایران بزرگ ایران بزرگ تهدیدی بر علیه هیچ کس نیست. فقط بعضی وقتها ما شهروندان خودمون رو کمی اذیت می کنیم. ولی با اونها کار نداریم
    • زورق IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      9 0
      پاسخ
      درباره هنری کیسینجر همواره این پرسش مد نظر بوده که او را بایستی یکی از بنیان‌گذاران اصلی ماشین جنگی آمریکا قلمداد کرد یا محصول آ
    • دافع IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      11 0
      پاسخ
      کیسینجر با نقش‌آفرینی در بمباران کامبوج در دوران جنگ ویتنام، حمایت از نسل‌کشی پاکستان در بنگلادش و چراغ سبز به دیکتاتوری آرژانتین در «جنگ کثیف» علیه مخالفان آن کشور به ارتکاب جنایت‌های جنگی متهم شده است.
    • وادانی IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      11 0
      پاسخ
      بمباران کامبوج که کیسینجر در آن نقش داشت ظهور گروه کمونیستی «خمرهای سرخ» و کشتار وحشتناک بیش از یک میلیون نفر را به همراه داشت. مرگ ابدی برتو باد
    • داود IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      13 0
      پاسخ
      پس از تهاجم ایالات متحده به کامبوج، کیسینجر مذاکرات صلح با ویتنام را تکمیل کرد که جایزه صلح نوبل را برای او به ارمغان آورد.کوفتش باشه
    • دانا IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      آیا مک فارلین مثل کیسینجر می خواست عمل کند ولی ..... نشد؟
    • بخارا و سمرقند IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      12 0
      پاسخ
      کسینجر در جنگ افروزی و ویرانی در جهان ، شهره خاص و عام است . به اراده خودش هم به چین نیامده ، بلکه او را به چین روانه کردند .
    • ایران دوست IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      11 0
      پاسخ
      لعنت به کسینجر بیشرف که نگذاشت چین کمونیست به دست خودش نابود و تیکه تیکه بشه ،،،تف به ذاتت که به آمریکا و همه دنیا خیانت کردی پیرمرد پول پرست بی وجود
    • شربتی IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      14 0
      پاسخ
      هنری کیسینجر هی هشدار صادر میکنه کاری ازش بر نمیاد خودشم میدونه آمریکا آدمی نیست بیاد با دشمنش مذاکره کنه اول دشمنش رو شکست میده بعد باهاش مذاکره میکنه و میگه هرچی من گفتم بگو باشه
    • فاطمه کربکندی IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      14 0
      پاسخ
      به نظر شما الان هنری کسینجر کجاست و چی می کشه؟منظورم از نوع عذاب است
      • سرداب IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        9 0
        در آتش قهر خدا می سوزد
      • بصیری IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        گور به گور بشه ان شاالله. پست درنده
      • سالار دریا IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        11 0
        خوشبختانه به درک واصل شد . خیلی نرم و لطیف از این عامل کودتاها و براندازی حکومت های مردمی جهان و حامی ترامپ قاتل و دشمن مردم ایران حرف میزنید؟؟ نکنه فکر میکنید جایزه صلح نوبلی که فقط قاتل ها و حروم لقمه ها رو نمک گیر کرده ؛ برای کسی مشروعیت میاره ؟؟ شما ایرانی نیستید ؟؟؟
      • کلانتر IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان، بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلولیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این عوعو سگان شما نیز بگ
      • سرسام IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        شغال عوضی که خیلی از مشکلات امروزه مردم بر اساس تفکر کثیف او بوده است
      • یاوری IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        11 0
        بنظم داره توی صحرا یا پیاده روی جهنم قدم میزنه
      • کوه تنها IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        داره در جهنک مذاب و خون مقتولین ش را می خورد
      • گرداب IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        11 0
        امیدوارم مستقیم به جهنم وارد شود
      • گفتمان IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        11 0
        چقدر خون آدم بیگناه بر گردن این موجود افتاده فقط خدا میدونه
      • صفورا IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        میلیونها نفر راکشت این همه عمر کرد. جز جیگر بخوری
      • گیو IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        چند بار توسط ملک الموت بازپرسی شده. انفرادی و سپاس دیگ جوشان جایگاه اوست
      • یگان مرگ IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        به درک
      • یوزباشی IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        9 0
        لعنت بر آنها و اسراییل و کسینجر
      • مستانه مفیدی IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        11 0
        به درک واصل شود روح کثیفش در آتش
      • کیوان IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        8 0
        ان شاالله خبر مرگ ترامپ و نتانیاهو وبولتون......بزودی
      • فریبا.م IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        لعنت خدا بر او باد در اتش جهنم تا ابد بسوزد
      • نجمه IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        به درک . انشاءالله با اربابانش محشور گردد. به درک . انشاءالله با اربابانش محشور گردد.
      • بیدل IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        11 0
        او ساقط شد طراح جنگ عراق علیه ایران بود. الان در جوار یزید و شمر آب جوش می خورد.
      • کوشک IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        12 0
        لعنت خدا بر او باد كه از پايه گذاران اصلي كشتار مظلومان عالم است
      • برکه IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        11 0
        این جنایت کارم طعمه مار و مور شد دنیا یکی از پست ترین خلقشو از دست داد خداروشکر نسل این افراد کم بشه انشالله
      • مظفری IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        آدم کثیف و پیچیده ی صهیونیستی ،جنایت کار جنگی در دنیا روحش در عذاب
      • لبخند IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        12 0
        کاش میشد از اون دنیا از حالش خبر میداد واقعا تا درس عبرت برای بقیه هم فکرانش باشد لعنت اله علی القوم الظالمین
      • لامعی IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        یکی از شریکهای شیطان از روی زمین جمع شد. به جهنم خوش امدی
      • لیلی افاضلی IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        8 0
        به درک که بدرک واصل شد/شیطانی به درک واصل شد و به جهنم رفت لعنت خدا لعنت کنه همه کسایی رو که در حق مردم آزاده جهان ظلم کردند اللهم عجل لولیک الفرج
      • محبت IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        11 0
        خدا را شکر اون روز را با شنیدن خبر خوبی شروع کردم
      • لاپید IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        11 0
        روحت قرین لعنت.بالاخره "خوک بزرگ" مرد.به درک واصل شد نه درگذشت
      • محمدرضا فرزانه IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        12 0
        اینم زیر آبی میرفت 🤣🤣 قاچاقی ۱۰۰سال .
      • مشعوف IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        12 0
        فاطمه خانم خوب نظر خواستی خوب.حداقل خون 3میلیون انسان بی گناه به گردنش است،تواین دنیامثل بلبل چهچهه میزدوطراحی جنایت وآدم کشی میکرداماتوجهنم لال مونی گرفته ومثل سگ زوزه میکشه
      • لامرد IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        روحش سرگردان/توی این دنیا هر شلنگ و تخته ای می خواهی بیانداز ولی آخرش مرگ است. مرگ اجباریست. کسی هم حریف خدا نیست.
      • بینا IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        باز هم ما ماندیم و یکی دیگر از کسانیکه دنبال نابودی ما بود بدرک رفت.100 سال طول کشید تا این شیطان به قعر جهنم برسد.
      • مادر ایران IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        15 0
        تنها خدا می تواند قاضی منصفی باشد،به درک واصل شد یک ابلیس کم شد.یه صهیونیست جنایتکار دیگه به درک واصل شد
      • لعیا فروتن IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        9 0
        به تمام جنایتکاران و سازشگران صلح نوبل می دن. خود نوبل هم مخترع دینامیت بود. انتظاری بیشتر از این نمی ره.
      • ارغنون IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        9 0
        ممنون گرکها عزادار شدند.خدا ظالم رو لعنتش کنه ...ملعون خبیث زیادعمرکرده
      • افرا IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        خدا این خبیث را لعنت و در دوزخ جاودان عذاب دهد
      • محمد مهدی اسلامی IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        خبر آمد که گرگها نالان _ گردهم آمدند در دالان __ مجلسی از عزا کنند بر پا __ برسر و سینه شان زنند درجا __ چون که از دست داده اند یک یار __ بلکه تقلیل دهند با این کار __ غم بسیارشان بحالت زار __
      • نادر546 IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        12 0
        درپاسخ به محمد مهدی اسلامی/دوست عزیز خواهشا یه ذره قافیه هم به محتوای قشنگ تان اضافه کنید لعنت خدا بر آن گرگ پیر که سال ها راهبرد و مدل دریدن جهان را به رهبران آمریکا دیکته می کرد
      • ناشتا IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        تنها کار خوبی که این موجود خبیث در طول عمر نکبت بارش انجام داد..... این بود که سقط شد... و شرش را از این دنیا برد.
      • الناز شکری IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        9 0
        بره الان جواب این همه جرم و جنایت هایش را پس بدهد ملعون
      • طاهره یونسی از یزد IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        به حق ان اذان که الان داره پخش میشه روحش در رنج و عذاب و فشارقبر باشه
      • ابدی IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        9 0
        روز ی که به قبر رفت روز سیاه شیطان هست ، چرا که یکی از نایبان و نمایندگان کار آمدش را در بین انسانها از دست داد. لعنت به روح خبیثش، آمین .
      • احمدآقا IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        9 0
        باید جوابگوی اعمالش باشد. افکار شیطانی که درصورت استقلال اسیا اروپایی ها به اسیا حمله می کنند و تقابل اروپا و اسیا و گسترش دهنده ناتوگری که جیب کمپانی های صهیونیسم را پرکند. عقل خراب جهان را به ویرانی می برد درحالیکه مردم شان هم نابود می کنند. جهان قانون انسانی دارد که در راس ان خداست. ندیدن خدا اصل
      • طهورا IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        12 0
        مرد به جای درگذشت بهتره
      • اشکانی IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        کیسینجر در 100 سالگی مرد کیسینجر در 100 سالگی به درک واصل شد کیسینجر قاتل میلیون ها نفر در 100 سالگی نفله شد
      • ناقوس IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        معمار به جهنم واصل شد روحش در عذاب اللهی🤡🤬👹☠
      • نبیل باهویی IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        8 0
        لعنت ا...علیه که خون میلیونها بی گناه روی دستان کثیفشه
      • نمین IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        10 0
        یک موجود خبیث به تمام معنا. یک تئوریسین یهودی وحشتناک. چن تا عوضی مث این ملعون، دنیا رو به این روز انداختن
      • سیدحبیب IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        12 0
        این شیطان رو میگین در گذشت ؟!!!!!!!! باید بنویسی به درک واصل شد گور به گور شد بهترین حالتش بنویسی مُرد آتیش به قبرش بباره لعنت خدا برش باد خداوند عذابش رو فوق العاده شدید کنه ذره ی بهش رحم نکنه این ملعون رو
      • عالی IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        2 0
        صد سال در این دنیا زندگی کردی در ریختن خون میلیونها انسان مستقیما شریک شدی رهبر گروه شرارت در کشورت بودی وتا اخرین لحظه حیات ننگینت به انها مشاوره در شرارت و خونریزی و ظلم وستم دادی که اخرینش کشته. وزخمی شدن ۵۰هزار نفر مزد وزن وکودک در غزه است البته کشته شدگان شهیدند و نزد پروردگار خود روزی می خورن
      • قرایی IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        4 0
        ان شالله در قعر جهنم بسوزه و اه و نالش همین طور بلند شه
      • هراتی IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        3 0
        جنایتکار جنگی نه قاتل خون آشام تو ذهن این افراد چیزی غیر ازجرم و جنایت و غارت هک نشده است.
      • زیبا کرمعلی IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        5 0
        او یک ابلیس زاده بود
      • رضا گوران IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        3 0
        خوب باید جهنم از افرادی مانند کیسینجر ملعون پر بشه
      • آزیتا IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        3 0
        جهنمی ها ناراحت شدند چون هیزمش هزار برابر شد
      • جمهور IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        4 0
        ووووی ۱۰۰ سال عمر کرد.اینم سهم مارو مور شد
      • نیلوفر خدابخشی IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        3 0
        حالا بدترین عذاب ها براش آرزو کنیم. 4تا5میلیون نفر را کشته.... فقط یکبار عذاب میشه نشد عذاب . بادی این دنیا عذاب می کشید. شنیدم که هیچ عذاب وجدانی هم نداشت برای جنایتهاش.......
    • فریبا مومنی IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      زمانی که کریستوف کلومب به همراه خدمه کشتی پا به ساحل آمریکا می گذاردند هنری کیسینجر که در آن زمان کودکی حدودا شش ساله بود از بالای درخت شاهد همه اتفاقات بود ، او بسیار با تجربه است و اولین بار جرج واشنگتن پای او را به کاخ سفید باز نمود . . .
    • شاملو IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      9 0
      پاسخ
      کسینجر همیشه نگران است سوار هواپیما و آسانسور نمی شود ‌ اتاقی در یکی از اسمانخراشهای وآل استریت اجاره نموده اتاق شماره ۱۳۱۳ و از هم آنجا اینترنتی با شبکه های مهم خبری مصاحبه می کند و ابراز نگرانی می کند
    • شب تاریک IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      آمریکا عامل اصلی تفرقه بین مسلمانان هست - انشالله که افولش سریعتر انجام بشه
    • گنج سیاست IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      9 0
      پاسخ
      این کسینجر هم از اون ابلههای تاریخه و هر دفعه دهنش را باز میکنه و مزخرفی رو میندازه وسط . این نادان هنوز در 100 سال گذشته سیر میکنه و نمیفهمه در دنیای امروز جنگ نظامی معنی نمیده
    • گل سرخی IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      12 0
      پاسخ
      چرا متن کیسینجر در یورونیوز با شما متفاوت است؟ اونجا اشاره ای به درگیری نگرده بود. اتفاقا برعکس....
    • شاهانی IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      این کسینجر خیلی عاقله . هم دانش داره . هم تجربه . منتها آمریکا هم توسط عده ای ترمز بریده اداره می شه که کله اشان بوی قرمه سبزی می دهد . نه دانش کسینجر رو دارند و نه قرار لباس رزم بپوشند . از کیسه ی ملت آمریکا خرج بوالهوسی هایشان می کنند .
    • گوته IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      هنری کسینجر واقعا حداقل نسبت به باقی به اصطلاح اندیشمند آمریکا دلسوز تر برای اوکراین است طرف از تبار مردم شرق اروپا است و دشمن تاریخی روسیه برای انتقام گیری از روسیه سعی در دخالت آمریکا در جنگ اوکراین دارند وقتی قرار باشد در سیاست به کینه های تاریخی فکر کنیم در این جهان نمیشه با کسی کار کرد
    • سودابه احمدی IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      9 0
      پاسخ
      هنری کیسینجر در رخدادهای مهم سیاست خارجی آمریکا موثر و دخیل بود. او یکی از چهره‌های آمریکایی است که موفق به کسب جایزه نوبل شد. او در سال ۱۹۷۳، به دلیل اینکه تمام سعی خود را برای برای آتش‌بس در ویتنام به کار گرفت، جایزه صلح نوبل گرفت. با این توضیح که دو نفر از اعضای کمیته صلح نوبل در اعتراض به اعطای
    • گردان عاشورا IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      از سخنان کسینجر«اگر سرزمین‌های داعش تحت اشغال سپاه پاسداران درآید یا تحت کنترل نیرو‌های شیعه آموزش دیده ایران قرار گیرد، ایران یک کمربند سرزمینی از تهران تا بیروت خواهد داشت، چیزی که می‌تواند موجب ظهور یک امپراتوری تندروی ایرانی شود»
    • وجدان IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      8 0
      پاسخ
      من مقاله تون رو خوندم جوری نوشتین انگار ایشون یه سیاستمدار نابغه بوده که بحران های جهانی رو (بخونید امریکا) حل کرده بعد رفتم تحقیق کردم دیدم ایشون لعنت الله یه قاتل کثیف و یه کفتار سفاک بوده،
    • سینا مریدی3 IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      11 0
      پاسخ
      هنری کیسینجر، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌‌های دیپلماسی آمریکا و متحد نزدیک شاه ایران
    • شبگرد IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      11 0
      پاسخ
      اسم محمدرضا شاه اومد یادی کنیم از کودتای 28 مرداد و شوهردادن بحرین و بخشیدن سرچشمه های هیرمند
    • لعیا فروتن IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      یکی از کهنه کار ترین و تاثیر گذار ترین تئوری پرداز و سیاست مدارهای یک قرن گذشته دنیا . که نقش بسزایی در طول دوران زندگی کاریش در معادلات جهانی داشت .واژه مغز متفکر سیاست و روابط بین الملل برای او کاملا درست بود.
    • زندان نای IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      از زمانی که من بچه بودم وقبل انقلاب او یک مرد پنجاه ساله وهمه کاره امریکا بود خیلی معروف بود وهمیشه اسمشو تواخبار بود اولین ادم خارجی که شناختیمش و....چه عمری کرده لامصب
    • یغما IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      9 0
      پاسخ
      امروز اگر آمریکا یک ابر قدرت است به خاطر مردان سیاستمداری همچون هنری کسینجر بوده است. باید این واقعیت را پذیرفت که هر مملکتی به مشاورانی مثل کسینجرِ مذاکره گر نیاز دارد. ....... هنری کسینجر یک سیاستمدار زیرک و کار کشته بود و در این راه اتفاقا موفق هم بود.
    • جهرمی IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 0
      پاسخ
      «آن زمان بزرگی و توانایی ایران فروپاشیده بود» این را زاهدی در خاطراتش نوشته و گفته کیسینجر و نیکسون دوست واقعی ایران و ایرانیان بودند.
    • بابک از بناب IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      11 0
      پاسخ
      طراحان سیاسی در امریکا تا دو دهه پیش هم کیسینجر را بازخواست می‌کردند و می‌خواستند بدانند چرا در دوره مشاوره امنیت ملی و وزارت خارجه او، امریکا تا به این میزان به شاه ایران اسلحه فروخته بود.
    • کهک IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      8 0
      پاسخ
      روحش قرین عذاب باشد.
    • محمد محسن فایضی IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      9 0
      پاسخ
      افول امریکا را به فال نیک می گیریم مرگ کسینجر یعنی تمام شدن بازی به زودی رفتارهای احمقانه آمریکا را در بحران های جهانی مشاهده خواهید کرد او غربگرایان ایران را تحمیق می کرد و در پشت پرده بازی می داد با مرگ او درهای جدیدی باز خواهد شد و آمریکا شفاف تر و بی احتیاط عمل خواهد کرد
    • یاسر IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      2 0
      پاسخ
      خاطره آل احمد از دیدار با «هنری کیسینجر»؛ جنگ را غسل تعمید می‌دهد!
    • ایران IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      3 0
      پاسخ
      مرحوم مغفور جلال آل احمد،روشنفکر مستقل و هوشمند عجب جمله با مفهوم ««جنگ را غسل تعمید می دهد.»» گفته است..
    • هبر IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      2 0
      پاسخ
      آزادی به سبک جنایتکاری به اسم هنری کیسینجر
    • دوربین IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      2 0
      پاسخ
      «میک والاس» قانونگذار ایرلندی پارلمان اروپا در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» درخصوص «هنری کیسینجر» وزیر خارجه سال‌های دور آمریکا نوشت: «کیسینجر یک جنایتکار جنگی بود که در نابودی زندگی میلیون‌ها نفر نقش داشت اما هرگز مورد بازخواست قرار نگرفت.»
    • ذوالنور IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      3 0
      پاسخ
      کسینجر وتمام صهیونیستهای دنیا وبخصوص درانگلیس وآمریکا فکر وهدفشان نابود وتحت تسلط قراردادن انسانهاست ولیکن این صهیون جنایتکار واربابش بایدن راه کسینجر را ادامه می دهند تا پایان زندگی ننگینشان البته خون این هم مظلوم چه می شود عدالتی هست یا همه حواله به دنیا دیگر شده
    • پرویز IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      3 0
      پاسخ
      کیسنیجر در دهه‌های پایانی عمرش با احتیاط به کشور‌های دیگر سفر می‌کرد تا مبادا توسط پلیس بازداشت نشود. او حتی نمی‌توانست به برخی از کشور‌های متحد امریکا سفر کند. برای مثال، یک قاضی در اسپانیا خواستار بازجویی از کیسینجر در مورد شهروندان اسپانیایی بود که در دوران حکومت وحشت پینوشه پس از کودتا علیه سالو
    • پاوه IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      4 0
      پاسخ
      کیسینجر تا سن صد سالگی هرگز کوچک‌ترین نشانی از پشیمانی از هیچ یک از تصمیمات اش را از خود نشان نداد.
    • شوش دانیال IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      3 0
      پاسخ
      هنری کسینجر رفت جمهوری اسلامی ایران سربلند پابرجاست
    • گذرگاه IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      4 0
      پاسخ
      او هم خوراک مار و مور شد و نظام ما باقی است.
    • جابر IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      5 0
      پاسخ
      خیلی دیر مرد. نه برای آخرت خودش چیزی برد نه برای مور و مارهای قبرش.
    • ناصر IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      3 0
      پاسخ
      یک صهیونیست خدا ستیر هیچ وقت انسان نبوده فکر میکنند بقیه حیوان اند اما خود اینگونه اند، حیوان بدی بود و موجب قتل خیلی از انسان ها و نابودی آن ها شد
    • جمال قهرودی IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      3 0
      پاسخ
      من کامنتی ندارم دوستان هرآنچه باید بنویسند را همه را نوشتند. تشکر
    • بهناز فراستی IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      4 0
      پاسخ
      برای ابد باید در جهنم سوزان مخلد باشی و ادامه دهندگان راهت که الان بر گرده مردم امریکا سوارند وجنایت و خونریزی وسبعیت را از تو به ارث بردند یکی پس از دیگری به تو ملحق خواهند شد راستی چه جوابی دارید وقتی از شما بپرسند بیش از پنج هزار کودک غزه را به چه گناهی کشتید؟
    • حسین ف IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      1 0
      پاسخ
      حضرت علی (ع) فرمود: دو روز در زندگی انسان هست، روزی که در آن مرگ سرنوشت تو نیست، و روزی که مرگ سرنوشت تو ست. در روز اول هیچ کس نمی تواند به تو آسیبی برساند و در روز دوم هیچ کس نمی تواند تو را نجات دهد... کیسینجر یا ژاندارم یا شاه و یا... باشی پایانت... اللهم العن قوم الظالمین... باتشکر از جناب معروفی

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