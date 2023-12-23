صعود بیت کوین به محدوده ۴۳۵۵۸ دلار/ رمزارز محبوب کجا خواهد رفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که انتظارات تورمی در آمریکا، بریتانیا و اروپا کاهش یافته، انتظارت نرخ بهره‌ای نیز با کاهش همراه بوده و این موضوع موجب افزایش ریسک پذیری در بازارهای سهام شده است.

شاخص‌های سهام آمریکا از جمله داوجونز، نزدک و S&P۵۰۰ در شرایط صعود میان مدت در حرکت هستند و سقف‌های جدید تاریخی را ایجاد می‌کنند. شاخص S&P۵۰۰ به نزدیکی سقف تاریخی در محدوده ۴۸۲۰ رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. شاخص‌های داوجونز و نزدک اما سقف‌های تاریخی جدیدی ایجاد کرده‌اند، و احتمال پولبک و صلاح در کوتاه مدت تقویت شده است.

بیت کوین نیز مدتی است وضعیت صعودی گرفته است و در جمعه گذشته و با انتشار جدیدترین گزارش فدرال رزرو مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره، این ارز دیجیتال وضعیت خوبی به خود گرفته است. طبق تصویر بالا بیت کوین ۳ ماه است وضعیت صعودی خوبی به خود گرفته است.

در ماه اخیر نیز بیت کوین یک کندل صعودی تشکیل داده اما تا به امروز کندل پرقدرت تشکیل نشده است، حال نمودار هفتگی بیت کوین را بررسی می‌کنیم:

بیت کوین در مدت زمان روزانه یک مثلث جمع شونده را تشکیل داده است، در هفته گذشته یک کندل پین بار یا جمع آوری سفارشات منفی را تشکیل داده اما در هفته جاری سعی دارد با پر تقاضا شدن این مثلث را به سمت بالا بشکند، اما نکته منفی این است که هنوز حجم بالایی از سفارشات مثبت را برای عبور از ناحیه مقاومتی به سمت بالا شاهد نیستیم و بازار برای صعود به یک بهانه نیاز دارد وگرنه می‌تواند تا هفته‌ها در همین کانال نزولی، نوسان کند. هرگونه افزایش یا کاهش نرخ بهره در آمریکا برای بیت کوین حیاتی بوده و می‌تواند این رمزارز را به شدت صعودی یا نزولی کند.

بیت کوین هم اکنون در محدوده ۴۳ هزار و ۵۵۸ دلار قرار دارد.