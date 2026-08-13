عملیات ۴ ساعته هلال احمر برای نجات پیرمرد ۸۰ ساله در بیابان های ریگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، بیان کرد: با تماس مردمی در ساعت ٢٣ شامگاه مورخ ٢١ مردادماه جاری مبنی بر مفقود شدن پیرمرد ٨٠ ساله از روستای حیدرآباد توابع محمودآباد ریگان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری این جمعیت اطلاع داده شد.

وی افزود: صبح امروز تیم امدادونجات جمعیت هلال احمر ریگان با همکاری و پشتیبانی نیروی انتظامی برای جستجو به محل حادثه اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه این عملیات ۴ ساعت به طول انجامیده است، تصریح کرد: نیروهای هلال احمر پس از ساعاتی جستجو فرد مفقود شده را درون چاه رویت کردند که با کمک عوامل آتش نشانی حاضر در صحنه، موفق شدند او را از درون چاه نجات و به عوامل اورژانس تحویل دهند.