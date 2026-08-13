واژگونی وانت در محور رودان به میناب یک فوتی و ۱۷ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه‌مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۰۴:۳۱ بامداد بیست‌ودوم مردادماه در محور رودان به سمت دوراهی میناب به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد و با توجه به تعداد بالای مصدومان، به‌منظور مدیریت مناسب صحنه و تسریع در روند امدادرسانی، ۷ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهری رودان، پایگاه‌های شهری ۱ و ۲، دوراهی میناب، شمیل، جلابی بندرعباس و هلال‌احمر دوراهی میناب به محل حادثه اعزام شدند. همچنین با توجه به تعداد مصدومان، اتوبوس آمبولانس نیز برای پشتیبانی از عملیات فعال شد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل و ارزیابی اولیه صحنه، مشخص شد تعدادی از سرنشینان پیش از رسیدن نیروهای امدادی محل حادثه را ترک کرده‌اند. در این حادثه، یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و ۱۷ نفر از مصدومان حاضر در صحنه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، تحت مراقبت نیروهای امدادی قرار گرفتند.

خوانچه‌مهر گفت: از مجموع مصدومان، یک نفر به‌صورت سرپایی در محل درمان شد، ۱۰ نفر به بیمارستان امام علی(ع) رودان و ۶ نفر دیگر به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب برای ادامه روند درمان منتقل شدند. وی افزود: مصدومان این حادثه از اتباع افغانستان بودند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان همچنین از حضور مسئولانه و تلاش تمامی کارشناسان و نیروهای امدادی حاضر در این عملیات قدردانی کرد و تاکید کرد: مدیریت حوادث پرتعداد نیازمند هماهنگی و سرعت عمل بالای تیم‌های امدادی است و در این حادثه نیز همکاری مناسب نیروهای حاضر در صحنه، روند امدادرسانی و انتقال مصدومان را تسهیل کرد.

خوانچه‌مهر در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر ضرورت رعایت جدی مقررات و اصول ایمنی در ترددها تأکید کرد و خاطرنشان کرد: حمل سرنشین در قسمت بار وانت‌ها، به‌ویژه در محورهای برون‌شهری، خطر بروز آسیب‌های شدید و جبران‌ناپذیر را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. رعایت ظرفیت مجاز خودرو، استفاده صحیح از کمربند ایمنی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه به شرایط مسیر، از مهم‌ترین اصولی است که می‌تواند در کاهش حوادث ترافیکی مؤثر باشد.

وی تاکید کرد: کاهش حوادث ترافیکی تنها به اقدامات امدادی پس از وقوع حادثه محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری، رعایت قوانین و مسئولیت‌پذیری رانندگان و سرنشینان، نخستین گام برای حفظ جان انسان‌هاست. امیدواریم با رعایت بیشتر اصول ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر، شاهد تکرار حوادث مشابه و از دست رفتن جان هموطنان نباشیم.