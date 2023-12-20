  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۵۹

جنگنده‌های ترکیه بار دیگر شمال عراق را بمباران کردند

ترکیه امروز با نقض حاکمیت سرزمینی عراق، اعلام کرد که مواضع تروریست‌های پ‌ک‌ک را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که ارتش این کشور در ساعت ۱۹ به وقت محلی در حمله هوایی به کوه‌های قندیل و منطقه هاکروک در شمال عراق، مقرهای پ.ک. ک را هدف قرار داده است

وزارت دفاع ترکیه در این ارتباط با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان حمله هوایی به شمال عراق ۱۴ موضع متعلق به حزب تروریستی پ ک ک را منهدم کرد.

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه اضافه شده است که نیروهای مسلح این کشور بدون وقفه به مبارزه مؤثر و قاطع با تروریست‌ها ادامه می‌دهند تا تروریسم را در نطفه ریشه کن کنند.

این در حالیست که ترکیه در سال‌های اخیر به بهانه مبارزه با تروریست‌های پ ک ک، بر خلاف منشور ملل متحد در لزوم عدم نقض تمامیت ارضی یک کشور مستقل، بدون کسب مجوز از بغداد بارها به خاک عراق تجاوز کرده است؛ اقدامی که اعتراض عراق را نیز به همراه داشته است

کد خبر 5972434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها