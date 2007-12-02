فصلنامه "مطالعات ترجمه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره از فصلنامه "مطالعات ترجمه" می‌توان به مقالات "فواید مقابله ترجمه با متن اصلى" ، ادبیات مدرن فارسى و نئواورینتالیسم، ملاحظات هرمنوتیکى در ترجمه متون فلسفى و دینى، ترجمه مراجعه کرد.

فرهنگ جهانشمول: ادبیات زنان خاورمیانه در جهان شمال و نگاهى به نظریه فرا زبان معنایى طبیعى و مسأله ترجمه‌پذیرى از دیگر مقالات این جریده هستند.

مقالات مرورى بر واژگان ‎/ مفاهیم ترکى براى ترجمه در دوره‌هاى پیش از عثمانى تا عثمانى‎، نگاهى به عملکرد مترجم شفاهى، راهکارهاى دخل و تصرف در ترجمه: خیام و رومى به زبان انگلیسی در این فصلنامه ارائه شده‌اند.

مطالعات ترجمه فصلنامه اى علمى - پژوهشى است که با صاحب امتیازى و مدیرمسئولى دکتر حسین ملانظر و با سردبیرى دکتر فرزانه فرح زاد و معاونت سردبیرى دکتر غلامرضا تجویدى در پایان هر فصل انتشار مى‌یابد.