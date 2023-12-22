  1. استانها
  2. گلستان
۱ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

امام جمعه اهل سنت:

هیچ رییس جمهوری تا کنون به مراوتپه سفر نکرده بود

هیچ رییس جمهوری تا کنون به مراوتپه سفر نکرده بود

مراوه تپه- امام جمعه اهل سنت مراوه تپه گفت: از ابتدای انقلاب تا کنون هیچ رییس‌جمهوری به شهرستان مراوتپه سفر نکرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند ناصر قزل روز جمعه در دیدار با رئیس جمهور اظهار کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون هیچ رئیس‌جمهوری به شهرستان مراوتپه سفر نکرده بود، رئیسی اولین رئیس جمهوری است که به این شهرستان سفر کرد.

وی افزود: حضور رئیس جمهور در شهرستان مرزی و محروم مراوه تپه برای بررسی کمبودها و رفع مشکلات، بسیار دلنشین و مورد توجه است.

امام جمعه اهل سنت مراوه تپه با بیان اینکه در منطقه مرزی این شهرستان طی ۴۴ سال انقلاب اسلامی ثمرات بی‌شمار به دست مده است، گفت: مردم این شهرستان امیدوارند مشکلات با دستور رئیس جمهور انقلابی برطرف شود.

کد مطلب 5973350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها