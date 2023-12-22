هیچ رییس جمهوری تا کنون به مراوتپه سفر نکرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند ناصر قزل روز جمعه در دیدار با رئیس جمهور اظهار کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون هیچ رئیس‌جمهوری به شهرستان مراوتپه سفر نکرده بود، رئیسی اولین رئیس جمهوری است که به این شهرستان سفر کرد.

وی افزود: حضور رئیس جمهور در شهرستان مرزی و محروم مراوه تپه برای بررسی کمبودها و رفع مشکلات، بسیار دلنشین و مورد توجه است.

امام جمعه اهل سنت مراوه تپه با بیان اینکه در منطقه مرزی این شهرستان طی ۴۴ سال انقلاب اسلامی ثمرات بی‌شمار به دست مده است، گفت: مردم این شهرستان امیدوارند مشکلات با دستور رئیس جمهور انقلابی برطرف شود.