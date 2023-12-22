واکنش باشگاه استقلال به جعل امضا و شکایت از مدیرعامل باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز جمعه اول دی، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه علیرضا خانی عضو هیأت مدیره استقلال با این ادعا که اثر انگشت و امضایش از سوی فرشید سمیعی دیگر عضو هیئت مدیره جعل شده، از عضو هیأت مدیره و مدیرعامل باشگاه شکایت کرده و این ماجرا مربوط به قرارداد منزل گوستاوو بلانکو مهاجم آرژانتینی تیم استقلال است.

در همین رابطه باشگاه استقلال بیانیه‌ای را صادر کرد که به شرح زیر است:

با سلام و عرض ادب خدمت هواداران عزیز باشگاه استقلال ایران

احتراماً پیرو نشر متن شکواییه یکی از اعضای هیأت مدیره علیه مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره باشگاه باستحضار می‌رساند: صاحبان امضای مجاز در باشگاه استقلال جهت امضای اسناد تعهدآور، مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر باشگاه است.

از این رو، انحصار امضای دوم هرگز در اختیار آقای علیرضا خانی نبوده و به همین جهت وقتی ایشان از امضای قرارداد خودداری کرد، عضو دیگر هیأت مدیره قرارداد را امضا کرد.

لازم به ذکر است این تغییر و جابجایی امضای دوم به عنوان متمم با هولوگرام و کد رهگیری در قرارداد ثبت شده است.

ضمناً سابقا اکثریت هیأت مدیره طبق یک مصوبه اختیار امضای دوم را به عضو موظف و نایب رئیس هیأت مدیره آقای فرشید سمیعی تفویض کردند. در حالی که گفته شده امضای سمیعی روی امضای خانی زده شده، در سند منتشر شده امضای سمیعی در کادری قرمز مشخص شده که با فاصله زیادی با امضای خانی در بخش متمم قرارداد، قرار دارد.

هیأت مدیره باشگاه استقلال ایران خروج اسناد و مدارک توسط عضو شناخته شده و متخلف من‌جمله اسناد ناقصی که منتج به تشکیل پرونده علیه باشگاه استقلال شده را به شدت محکوم کرده و از مدیرعامل محترم درخواست پیگیری این موضوع و تحت تعقیب قراردادن فرد خاطی تا حصول نتیجه را دارد.

هیأت مدیره باشگاه استقلال در این مقطع که آرامش در باشگاه حکمفرما است و تیم در صدر جدول لیگ برتر شرایط خوبی دارد، هرگونه تنش و تشنج که منجر به تخریب آرامش باشگاه استقلال شود را محکوم می‌کند. بدون شک این هجمه‌ها به شکل هدفمند و به قصد تخریب استقلال صورت می‌گیرد و هواداران فهیم استقلال مراقب این تحرکات باشند.

همچنین از نهادهای نظارتی تقاضای پیگیری و برخورد با فرد خاطی را داریم.