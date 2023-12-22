افق قم در لیگ دسته اول والیبال مقابل سپاهان اصفهان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های افق کریمه قم و سپاهان اصفهان شامگاه جمعه در حالی در سالن ورزشی شهدای دروازه ری قم برگزار شد که تیم میهمان به پیروزی رسید.

تیم سپاهان اصفهان این دیدار را با نتیجه ۳ بر ۱ به سود خود خاتمه داد.

این پیروزی در حالی برای سپاهان رقم خورد که این تیم دست‌های اول، دوم و چهارم را به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۰، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۲ به سود خود خاتمه داد.

افق قم نیز دست سوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ برد.

این مسابقه از چارچوب مسابقات گروه دوم لیگ دسته اول والیبال برگزار شد.

استان قم تیم مقاومت کریمه را نیز در گروه اول مسابقات دارد.