پدر شهید «مسعود آذر بهرام» به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، «حاج اسماعیل آذر بهرام» پدر گرانقدر شهید والامقام «مسعود آذر بهرام» به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری این پدر مؤمن و انقلابی امروز شنبه رأس ساعت ۱۰ صبح از مقابل منزل وی در رودسر منطقه آبکنار به سمت گلزار شهدای سرپل شرقی برگزار می‌شود.

گفتنی است، شهید مسعود آذر بهرام در سال ۱۳۴۴ در خانواده‌ای مذهبی، در شهر رودسر پا به عرصه وجود گذاشت و پس از اخذ دیپلم، جهت انجام خدمت مقدس سربازی به سازمان ژاندارمری اعزام و طی یک دوره آموزشی به ناحیه خوزستان منتقل و سرانجام در سال ۱۳۶۴ در جبهه خرمشهر به فیض شهادت نائل آمدند.