به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، از زمان انقلاب صنعتی، انرژی جهان کاملا وابسته به سوخت‌های فسیلی شد و همین موضوع امروزه دردسر بزرگی برای بشریت یعنی تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی ایجاد کرده است تا جایی که حالا بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی درحال توسعه دنیا برنامه‌های گسترده‌ای برای حذف سوخت‌های فسیلی و استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در دستور کار قرار داده‌اند.

در ایران آنچه از آمار موجود می‌توان فهمید این است که استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی همچنان با شیبی تند رو به افزایش و سهم انرژی‌های پاک بسیار ناچیز است.

شرکت مهندسی توان‌پژوهان پاسارگاد، شرکتی دانش‌بنیان فعال در حوزه تجهیزات الکترونیک است که اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه تولید می‌کند. کار این محصول تبدیل برق تولید شده در پنل‌های خورشیدی به توان قابل استفاده در برق شهری است و در واقع این‌گونه به کمک شبکه برق شهری می‌آید.

احمد نیک‌روش، مدیرعامل این شرکت به پیشران می‌گوید: دستگاه تولیدی ما به لحاظ فناوری کاملا بومی‌سازی شده و صددرصد تولید داخل است. از ویژگی‌های مهم این دستگاه سازگاری با شرایط اقلیمی ایران است که می‌تواند درشرایط تغییرات آب و هوایی شدید برخی از مناطق ایران عملکرد کاملا قابل‌قبولی ارائه کند.

تنوع این محصول در بازار کشور زیاد است به‌خصوص این‌که شرکت‌های چینی در بازار ایران بسیار فعال هستند.

نیک‌روش توضیح می‌دهد: رقابت با چینی‌ها به لحاظ قیمت کار ساده‌ای نیست. تیراژ تولید برخی شرکت‌های چینی تا پنج‌ میلیون دستگاه در سال است. یک شرکت ایرانی اگر بخواهد با تیراژ هزار دستگاه در سال با این شرکت‌ها رقابت کند، هیچ شانسی ندارد مگر این‌که مورد حمایت قرار بگیرد.

وی با اشاره به این‌که ایران کشوری با ظرفیت بسیار بالا برای تولید انرژی از نیروگاه‌های خورشیدی است، خاطرنشان می‌کند: اکنون که کشور در بحران جدی انرژی است تازه به‌دنبال تعرفه هستیم و وقتی صحبت از تعرفه حمایتی می‌شود، می‌گویند تولید ما کفاف داخل را نمی‌دهد. همیشه خیلی دیر از خواب بیدار می‌شویم و وقتی بیدار می‌شویم خیلی عجله داریم؛ برای همین بازار را به شرکت‌های چینی واگذار می‌کنیم.