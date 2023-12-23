نهضت سواد آموزی با موقعیت شناسی عالمانه امام خمینی(ره) شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه باقری نژاد ظهر شنبه در آئین تجلیل از فعالان سواد آموزی افزود: شخصی باسواد تلقی می‌شود که بتواند با استفاده از خوانده‌ها و آموخته‌های خود، تغییری مثبت و رو به جلو در زندگی فردی و اجتماعی خود و جامعه ایجاد کند.

وی ابراز داشت: نهضت سواد آموزی با موقعیت شناسی عالمانه امام بزرگوارمان شکل گرفت که با برنامه‌های خوب اجرا شده در عرصه سواد آموزی نرخ باسوادی در کشور که قبل از انقلاب کمتر از ۵۰ درصد بود، به ۹۸ درصد رسیده است.

باقری نژاد گفت: در گام دوم سواد آموزی دنبال نشر علم و سوادی که نافع و توأم با اخلاق، هنر و نشأت گرفته از ایمان باشد هستیم.

باقری نژاد از اجرای طرح «نماز کلید بهشت» و آموزش قرآن علاوه بر آموزش سواد پایه، مقدماتی و تکمیلی به آموزش یاران خبر داد و گفت: در این طرح‌ها سالانه ۲ هزار نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین ارزیابی به عمل آمده نرخ باسوادی در استان کهگیلویه و بویراحمد در حال حاضر ۹۷ درصد است که این نرخ پیش از انقلاب ۲۸ درصد بود.

در پایان این آئین از پیشکسوتان عرصه سواد آموزی استان و خانواده‌های مرحوم سید اسماعیل مدبر نژاد و مرحوم سید حمدالله خواهش نیک از مسؤولان سابق سواد آموزی استان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.