به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی در نشست خبری پیش از دیدار با پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر اظهار داشت: بازی خیلی سختی برابر یک تیم فوق‌العاده با بازیکنان شایسته و مربی خوب داریم. در این چند روز سعی کرده‌ایم تا نقاط ضعف و قدرت خودمان را بهبود ببخشیم.

سرمربی شمس آذر قزوین افزود: پرسپولیس با وجود بازی های باکیفیت نتایج خوبی نگرفته و قطعا فردا دنبال نتیحه است. با این حال ما هم نشان دادیم تیم دست و پا بسته ای نیستیم و در هر بازی سعی کردیم ریتم فوتبال خود را حفظ کنیم. این موضوع به خاطر تلاش همه ارکان باشگاه و تیم است.

دقیقی درباره نحوه استفاده از استراتژی تیمش مقابل پرسپولیس تصریح کرد: با منفی سه امتیاز شروع می کنیم و مقابل استقلال با شایستگی بازی می کنیم و تراکتور و ملوان را می بریم. به هر حال کورس قهرمانی بالای جدول هم مشخص شده است. سپاهان مدعی جدی قهرمانی است‌، استقلال و تراکتور هم همینطور؛ پرسپولیس هم دنبال جبران عقب ماندگی است. قطعا بازی خیلی سختی داریم ولی به هیج وجه دنبال بازی ضد فوتبال نیستیم.

او درباره روند نتیجه گیری شمس آذر در داخل و خارج از خانه گفت: در بازی های خانگی و به جز دیدار با نفت آبادان کیفیت بازی خوبی داشتیم. در بازی با ذوب آهن اشتباهات داوری عاملی شد که نتوانیم نتیجه بگیریم. به هر حال نتایج باید با توجه به اولین حضورمان در لیگ برتر سنجیده شود. ما در بازی های خانگی اندازه کل امتیازات استقلال خوزستان نتیجه گرفتیم.

او درباره نتیجه گیری خوب این تیم و پدیده شدن خودش در اولین تجربه سرمربیگری در لیگ برتر گفت: حدود هفت ماه قوانین شخصی را می خواندم که دیده شود. در فدراسیون فوتبال هم که بخش عمرانی را در اختیار داشتم. سعی کردم هر فردی چه خارجی و جه داخلی می تواند اطلاعات بدهد را دریافت کنم. حضور در شورای شهر و جایگاه مدیریتی توانست این بخش را در من تقویت کند اما در بحث فنی هنوز هیچی نشدیم. ما پدیده نیستیم فقط خیلی تلاش کردیم و باید آن را ادامه دهیم.

سرمربی تیم شمس آذر قزوین تاکید کرد: بهترین نسل را داریم. سرمربی خیلی خوبی داریم. این فقط در قاب فوتبال نیست بلکه سیاستمداران ورود کرده اند. به طور مثال عربستان حمایت می کند قطر بازی های خوب برگزار می کند عربستان حمایت خیلی زیادی می کند. اعتقاد شخصی ام این است فوتبال نیازمند حمایت شخص اول دولت دارد. در همین تهران شرایط ایده آل برای پرورش ستاره و استعداد نداریم‌. همین چمن ورزشگاه آزادی را می توانید ببینید که درخور فوتبال نیست‌. تمام اماکن مجهز به چمن مصنوعی شده است که اصلا با زمین طبیعی قابل مقایسه نیست.

دقیقی درباره مجوز خودرو که مجوز آن ابطال شده است، خاطرنشان کرد: با تمام احترام به سایر رشته ها باید بگوییم بحث فوتبال با بقیه رشته ها متفاوت است. در کل دنیا این رشته فرق می کند. امیدوارم نمایندگان مجلس قانونی را برای تمام رشته ها و فوتبالی ها در نظر بگیرد. به نظرم لغو مجوز واردات خودرو اشتباه بود. هر پاداش دیگری که کل دنیا برای فوتبال در نظر می گیرد برای کمک به ورزشکار و افتخار آفرینی او برای کشورش است.

دقیقی خاطرنشان کرد: من بازیکنانی دارم که واقعا اولین بار است در ورزشگاه آزادی بازی می کنند اما فوق العاده اند. آنها آینده دار و جوان هستند. اگر معروف شوند بهترین ها را رقم می زنند. فاکتور اصلی تیم ما اتحاد و همیاری و تلاش است. انشالله فردا هم این فاکتورها را نشان می دهند.

سرمربی شمس آذر درباره احتمال جدایی خود یا بازیکنانش در نیم فصل گفت: به هر حال پیشنهاد وجود دارد. دنیای مذاکره است. من با این تیم رشد کردم و الان تحت قرارداد مالک و مدیر هستم. شاید بگویند من با پیشنهاد خوب باید بروم اما من با این تیم زندگی کردم و به راحتی آن را نمی فروشم.