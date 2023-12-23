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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰

مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان:

۱۰ هفته است از ۱۲ بازیکن به صورت چرخشی استفاده می‌کنیم

۱۰ هفته است از ۱۲ بازیکن به صورت چرخشی استفاده می‌کنیم

اهواز- مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: ۱۰ هفته است که با ۱۲ بازیکن به صورت چرخشی بازی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین پیروانی ظهر امروز شنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش با تیم مس رفسنجان اظهار کرد: یک سوال بزرگ در هفته‌ها ذهن من را درگیر کرده است و از سازمان لیگ فوتبال کشور سوالی درباره فاصله زمانی بازی‌ها دارم و امیدوارم جوابم را بدهند و اگر تمایلی به پاسخ ندارند، آن را در جلسات خود مطرح کنند و مورد توجه قرار دهند. باید الگویی برای فاصله زمانی بازی‌ها داشته باشند، در حالی که من مربی نمی‌دانم باید برای ریکاوری یا سایر موارد برای هماهنگ کردن بازیکنان‌مان چه کنیم و همین مورد یعنی فاصله زمانی نامنظم بازی‌ها روی عملکرد ما تأثیر دارد.

وی بیان کرد: تیم مس حریف ما یک روز بیشتر استراحت کرده است و شاید کارشناسان سازمان لیگ نظر دیگری داشته باشند اما برای ما که به دلیل مصدومیت برخی بازیکنان با کمبود مهره مواجه ایم و ۱۰ هفته است که با ۱۲ بازیکن چرخشی بازی می‌کنیم، یک روز بیشتر تمرین می‌کردیم در ریکاوری تیم‌مان تأثیر داشت.

پیروانی گفت: از حریف شناخت داریم و اگر می‌خواهیم در جدول بمانیم باید ببریم و فکورانه بازی کنیم.

وی افزود: ما مقابل تیم‌هایی چون استقلال، تراکتور و پرسپولیس خیلی خوب بازی کردیم. ما خیلی خوب فوتبال بازی می‌کنیم ولی در زدن ضربات آخر مشکل داشتیم. امید است در بازی فردا هم در دفاع بهتر باشیم و هم در زدن ضربات آخر موفق بشویم. البته در بازی با پرسپولیس در زدن ضربات آخر موفق بودیم.

مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان بیان کرد: جایگاه ما اینجا نیست و مدیون هواداران و مدیرعامل باشگاه هستیم. قول می‌دهم از این جای جدول جدا می‌شویم.

پیروانی درباره برنامه کادر فنی برای جذب بازیکن به تیم استقلال خوزستان، عنوان کرد: برای جذب بازیکن برنامه داریم و باید مصدوم‌ها را ارزیابی کنیم. تیم حرفه‌ای هستیم و به موقع لیست اعلام می‌شود. امسال خیلی روی ما فشار بود و تنها ۱۲ بازیکن داریم که چرخشی از آنها استفاده می‌کنیم. البته از عملکرد بیش از ۹۰ درصد بازیکنان رضایت داریم.

کد مطلب 5974123

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