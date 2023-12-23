به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین پیروانی ظهر امروز شنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش با تیم مس رفسنجان اظهار کرد: یک سوال بزرگ در هفتهها ذهن من را درگیر کرده است و از سازمان لیگ فوتبال کشور سوالی درباره فاصله زمانی بازیها دارم و امیدوارم جوابم را بدهند و اگر تمایلی به پاسخ ندارند، آن را در جلسات خود مطرح کنند و مورد توجه قرار دهند. باید الگویی برای فاصله زمانی بازیها داشته باشند، در حالی که من مربی نمیدانم باید برای ریکاوری یا سایر موارد برای هماهنگ کردن بازیکنانمان چه کنیم و همین مورد یعنی فاصله زمانی نامنظم بازیها روی عملکرد ما تأثیر دارد.
وی بیان کرد: تیم مس حریف ما یک روز بیشتر استراحت کرده است و شاید کارشناسان سازمان لیگ نظر دیگری داشته باشند اما برای ما که به دلیل مصدومیت برخی بازیکنان با کمبود مهره مواجه ایم و ۱۰ هفته است که با ۱۲ بازیکن چرخشی بازی میکنیم، یک روز بیشتر تمرین میکردیم در ریکاوری تیممان تأثیر داشت.
پیروانی گفت: از حریف شناخت داریم و اگر میخواهیم در جدول بمانیم باید ببریم و فکورانه بازی کنیم.
وی افزود: ما مقابل تیمهایی چون استقلال، تراکتور و پرسپولیس خیلی خوب بازی کردیم. ما خیلی خوب فوتبال بازی میکنیم ولی در زدن ضربات آخر مشکل داشتیم. امید است در بازی فردا هم در دفاع بهتر باشیم و هم در زدن ضربات آخر موفق بشویم. البته در بازی با پرسپولیس در زدن ضربات آخر موفق بودیم.
مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان بیان کرد: جایگاه ما اینجا نیست و مدیون هواداران و مدیرعامل باشگاه هستیم. قول میدهم از این جای جدول جدا میشویم.
پیروانی درباره برنامه کادر فنی برای جذب بازیکن به تیم استقلال خوزستان، عنوان کرد: برای جذب بازیکن برنامه داریم و باید مصدومها را ارزیابی کنیم. تیم حرفهای هستیم و به موقع لیست اعلام میشود. امسال خیلی روی ما فشار بود و تنها ۱۲ بازیکن داریم که چرخشی از آنها استفاده میکنیم. البته از عملکرد بیش از ۹۰ درصد بازیکنان رضایت داریم.
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