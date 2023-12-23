به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر شنبه ۲ دی در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی طرح حریم مجموعه تئاتر شهر، در جمع خبرنگاران درباره اجرایی شدن این طرح گفت: هنرمندان دچار نگرانی‌هایی نسبت به حریم مجموعه تئاتر شهر بودند و ما برای رفع این نگرانی‌ها با مجموعه‌های همکار دیگر رایزنی و گفت‌وگو کردیم. من از مجموعه‌های همکار که در اجرایی شدن این طرح همراهی کردند، قدردانی می‌کنم. امیدواریم این کار باعث رفع دغدغه هنرمندان تئاتر شود.

وی یادآور شد: اصحاب تئاتر از شریف‌ترین و اصیل‌ترین اقشار هنری ما هستند. تئاتر هنر پایه است و در سینما و تلویزیون هنرمندان تئاتر کار را ادامه داده‌اند. بنای ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت جدی از هنرمندان اصیل تئاتر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: ما به هر موضوعی که در چارچوب قانون به رونق هنر بیانجامد، کمک می‌کنیم و هیچ محدودیتی نداریم. هیچ نگاه کوتاه‌بینانه و قبضی که اهالی هنر را دچار مشکل کند، میان همکاران من نیست مگر اینکه اصل کار دچار خدشه شده باشد. امروز بهترین بچه‌های هنری کشور در بخش تئاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت هستند.

اسماعیلی درباره مدت‌زمان مدنظر برای پایان طرح حریم مجموعه تئاتر شهر، اظهار کرد: کارکردن در شلوغ‌ترین مکان شهر کار سختی است. دوستان زمان‌بندی یک‌ساله را در نظر گرفته‌اند که از امروز شروع می‌شود. من تاکید کرده‌ام که کیفیت فدای سرعت کار نشود. ما تمام نقدینگی را در اختیار پیمانکار این کار قرار داده‌ایم.

وی درباره وضعیت حمایت مالی وزارت ارشاد از تئاتر، یادآور شد: میزان حجم کاری ما در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۴۰۰، بالای ۶ برابر افزایش پیدا کرده است. علیرغم اینکه امسال معاون هنری و مدیرکل هنرهای نمایشی نگرانی‌هایی داشتند کارها رونق پیدا کرده است و جشنواره تئاتر مناطق راه افتاده است. سینما و تئاتر فقط معطوف به تهران و مرکز نیست، این مرکز نمادین است و هنر باید در تمام کشور مورد توجه قرار گیرد.

عکس از رضا معطریان است.