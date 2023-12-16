به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی در بازدید از پروژه اجرای حریم تئاتر شهر در جمع خبرنگاران گفت: تئاتر شهر برای تهران و کل کشور قلب تپنده حوزه فرهنگ و هنر و نماد فرهنگی و هنری شهر تهران و کشور است و اهالی هنر علاقه خاصی به این مکان دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: بیش از سی سال است که پروژه اجرای حریم تئاتر شهر مطالبه هنرمندان است از این رو با انجام این پروژه زمستان ۱۴۰۲ بهار اهالی فرهنگ و هنر می‌شود.

وی افزود: پروژه اجرای حریم تئاتر شهر از سال ۱۳۶۸ مورد مطالبه هنرمندان بوده و هنرمندان برجسته مکرراً به بنده مراجعه کردند و با همکاران من نیز در خصوص انجام این پروژه صحبت کردند، بنابراین این پروژه به همت معاونت توسعه منابع انجام می‌شود.

اسماعیلی درباره زمان کلنگ زنی این پروژه بیان کرد: بنده تمایل داشتم در این هفته این اتفاق صورت گیرد ولی روز دوشنبه در وزارت فرهنگ مهمان ویژه‌ای داریم و یک شهید عالی مقام در وزارت فرهنگ تدفین می‌شود که همکاران من مشغول این برنامه هستند لذا شنبه هفته آینده طی یک برنامه مناسب کلنگ زنی این پروژه انجام می‌شود.

وزیر فرهنگ یادآور شد: هنرمندان علاقه ویژه‌ای به تئاتر شهر دارند و این مساله دلیل ما برای شروع این پروژه است از این روی با انجام این پروژه زمستان ۱۴۰۲ بهار اهالی فرهنگ و هنر می‌شود.