دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر علی خاجی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی را به عنوان دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان «دبیرکمیته کشوری اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی» منصوب می‌شوید.

لازم است با تشریک مساعی و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و کارشناسان این حوزه و استفاده از ظرفیت های موجود، ضمن توجه به الزامات واقتضائات حوزه اخلاق در پژوهش، ساماندهی و چابک سازی اقدمات و فعالیت ها را در این حوزه با رویکرد جهادی و فسادستیزی با جدیت در دستور کار قرار دهید. همچنین توجه به اسناد بالادستی و قوانین و قواعد لازم الاجرا این حوزه در عین هماهنگی حوزه های مختلف و مرتبط با فعالیت آن کمیته اجرایی مورد انتظار است.

امید است با استفاده از رویکردهای نوین و مبتنی بر مستندات و مبانی علمی، تخصصی و اصول اخلاق اسلامی در توسعه و ارتقاء فعالیت‌های این حوزه در ذیل توجهات خداوند متعال موفق و مؤید باشید.»