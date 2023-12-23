بیش از ۱۰۰ هزار تُن ماهی سالیانه در قشم صید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی در نشست کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ایران و بررسی آیین نامه جایگزینی شناورهای صیادی که در جزیره قشم برگزار شد، افزود: فعالیت ۱۴ تعاونی صیادی، چهار بندر صیادی، بیست مرکز تخلیه صید، بیش از هزار و ۲۰۰ شناور صیادی و قایق، بیش از ۲۵۰ شناور صیادی و لنج و تنوع بالای گونه ای که منجر به روش های صید مختلف در صیدگاه های متعددی شده است، تنها بخشی از فعالیت های حوزه صید و صیادی شیلات در شهرستان قشم است.

وی ادامه داد: شیلات شهرستان قشم تنها در بخش صیادی برای ۶ هزار و ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه استان هرمزگان با حمایت های دولت مردمی و فعالیت ها و تلاش های انجام شده توانسته است جایگاه نخست تولیدات شیلاتی کشور را به خود اختصاص دهد گفت: این استان به تنهایی با تولید بیش از ۳۴۰ هزار تُن محصولات شیلاتی نقش بسزایی در رونق اقتصادی و تولیدات شیلاتی کشور داشته است.

بارانی توضیح داد: وجود بیش از ۵۰ هزار اراضی مستعد پرورش میگو و مزارع پرورش میگو، بیش از ۱۱۳ هزار تُن ظرفیت تولید ماهیان در قفس، حدود ۱۰۰ واحد صنایع شیلاتی، بیش از ۳۵ هزار نفر صیاد و بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ فروند شناور صیادی استان هرمزگان را به قطب شیلاتی کشور تبدیل کرده است.

وی برگزاری کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ایران در جزیره قشم را فرصتی مغتنم برای جامعه صیادی استان هرمزگان خواند و گفت: دیدار جامعه صیادی با مسوولان معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات و بیان دغدغه ها و پیشنهادات این قشر زحمت کش از نزدیک با مسوولان صیادی کشور یکی از محورهای خوب این نشست است.

در ادامه این نشست معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران از استان هرمزگان به عنوان قطب مهم شیلاتی کشور به ویژه در زمینه صید و صیادی یاد کرد و افزود: ظرفیت ‌ها و توانایی های موجود شهرستان های این استان می ‌تواند موجب توسعه بیش از پیش استان، کشور و منطقه را فراهم کند.

سید مصطفی بهشتیان بررسی و بازنگری آیین نامه جایگزینی شناورهای صیادی و بررسی ‌وضعیت فعالیت‌ های صیادی استان هرمزگان را مهمترین محور این نشست خواند.

در ادامه مدیرکل امور استان های سازمان شیلات ایران گفت: در بررسی جایگاه استان هرمزگان در تولیدات شیلاتی، آبزی پروری و صید و صیادی، عملکرد شیلات استان رضایت بخش است و نشان از پیگیری ها و تلاش های خوب مجموعه شیلات هرمزگان با حمایت دولت مردمی دارد.

مهدی دهقان بر اهمیت بخش شیلات در اقتصاد و اشتغال استان هرمزگان، تاکید کرد و گفت: خوشبختانه هرمزگان با سیاست گذاری مناسب به سمت افزایش بهره‌وری شیلاتی در همه جهات شیلاتی به ویژه صید و صیادی در حال حرکت است.

همچنین مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران انجام تمهیدات لازم به منظور اعمال مدیریت صید و مقررات مربوط به آن، حفاظت و بهسازی محیط زیست آبزیان در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران، سیاست گذاری، تعیین راهبردها، تدوین برنامه ها و راهکارهای اجرایی توسعه فعالیت های صید و صیادی در چارچوب برنامه های توسعه کشور را از اهم برنامه های اداره کل امور صید سازمان شیلات ایران خواند.