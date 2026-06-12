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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

آسیب‌دیدگی ۲۱۶ شناور صیادی قشم در جنگ تحمیلی رمضان

آسیب‌دیدگی ۲۱۶ شناور صیادی قشم در جنگ تحمیلی رمضان

قشم- فرماندار قشم از آسیب‌دیدگی ۲۱۶ فروند شناور صیادی این شهرستان در جریان جنگ تحمیلی رمضان خبر داد و گفت: شناورهای صیادان در چند نوبت در اسکله‌های مختلف جزیره مورد حمله قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری در دیدار با مدیرکل شیلات هرمزگان، از آسیب‌دیدگی ۲۱۶ فروند شناور صیادی این شهرستان در جریان جنگ تحمیلی رمضان خبر داد و اظهار کرد: حمله به قایق‌های صیادی مردم بومی جزیره، بخشی از اقدامات متجاوزان علیه ایران اسلامی بود که در چند مرحله انجام شد.

امیرتیموری افزود: شناورهای آسیب‌دیده در اسکله‌های شیب‌دراز، کانی، رمچاه، درگهان و دوحه شهر قشم مورد هدف قرار گرفتند و بررسی وضعیت آن‌ها و مسائل مرتبط با صیادان در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت پروژه‌های حوزه شیلاتی قشم اشاره کرد و گفت: ۶ پروژه مهم شیلاتی این شهرستان با پیشرفت فیزیکی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در حال اجرا است.

فرماندار قشم با بیان اینکه اعتبارات این طرح‌ها از محل منابع ملی و استانی تأمین شده، تصریح کرد: تکمیل این پروژه‌ها نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های شیلاتی و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

امیرتیموری همچنین اظهار امیدواری کرد با عبور از شرایط ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، روند اجرای این طرح‌ها شتاب بیشتری گرفته و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آن‌ها فراهم شود.

کد مطلب 6858041

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