آمار شهیدان غزه از ۲۰ هزار و ۲۵۰ نفر فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در نتیجه حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به غزه از هفتم اکتبر تاکنون ۲۰۲۵۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۳۶۸۸ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در نتیجه حمله‌های ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه‌های مختلف نوار غزه ۲۰۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳۶۸ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین گزارش داد که در نتیجه حمله جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به یک خانه در دیرالبلح در مرکز نوار غزه ۶ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که بر اثر بمباران یک مجتمع مسکونی نزدیک بیمارستان «شهدا الاقصی» چندین شهید و زخمی به این بیمارستان منتقل شده‌اند.

کمی پیش‌تر نیز ارتش رژیم صهیونیستی جنایتی دیگر را در شمال نوار غزه مرتکب شد و با بمباران یک خانه در شهرک جبالیا ۱۲ زن و کودک فلسطینی را به شهادت رساند. علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی دفتر شبکه ماهواره‌ای «الاقصی» را در مرکز شهر غزه بمباران کرد و ۱۳ نفر از کادر میدانی این شبکه را به شهادت رساند. بر اثر بمباران اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز ۶ نفر به شهادت رسیدند و تعداد زیادی نیز زخمی شدند.