به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی جنایت جدیدی را در شمال نوار غزه مرتکب شده و با بمباران یک خانه در شهرک جبالیا ۱۲ زن و کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در جنایتی دیگر دفتر شبکه ماهواره‌ای «الاقصی» را در مرکز شهر غزه بمباران کرد و ۱۳ نفر از کادر میدانی این شبکه را به شهادت رساند.

بر اثر بمباران اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی ۶ نفر به شهادت رسیدند و تعداد زیادی نیز زخمی شدند.

در نتیجه حمله ارتش رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در مرکز اردوگاه المغازی نزدیک دفتر آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل، یک دختربچه فلسطینی به شهادت رسید و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی خانه‌ای را در اردوگاه دیرالبلح در مرکز نوار غزه بمباران کردند و یک فلسطینی را به شهادت رسانده و چندین نفر دیگر را نیز زخمی کرد.

در بمباران خانه‌ای دیگر در منطقه «جوره العقاد» واقع در غرب خان‌یونس در جنوب نوار غزه چندین فلسطینی زخمی شدند.

اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه نیز از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد. در نتیجه این حمله چندین فلسطینی زخمی شدند.

توپخانه و بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز جحر الدیک در شرق استان مرکزی نوار غزه را به شدت و به صورت پیاپی گلوله‌باران و بمباران کردند.

شمال اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه و شرق شهر رفح در جنوب این باریکه نیز از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله‌باران شد.