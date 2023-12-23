به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در گردهمایی ائمه جمعه استان قزوین که با حضور استاندار قزوین برگزار شد، اظهار کرد: رسالت ما و مسئولان دیگر در اقامه نماز جمعه باشکوه حائز اهمیت است، اکنون اگر بخواهیم عرصه‌های مختلف نماز جمعه را در استان بررسی کنیم و بگوییم مسئولان چه نقشی داشته‌اند که نماز جمعه باشکوه‌تر برگزار شود، نمره بالایی در این زمینه‌ها نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: نمره ما آن جمعیتی است که در نماز جمعه حاضر می‌شوند، نمره ما آن کیفیتی است که در نماز جمعه دیده می‌شود، مسئولان باید نیروهای خود و مردم را برای اقامه نماز جمعه بسیج کنند، حتی اگر ضد انقلاب هم بخواهد ببیند دنیا دست چه کسی است، باید پای خطبه‌های نماز جمعه بنشیند، یعنی نماز جمعه باید تعیین‌کننده باشد، رهبر حکیم انقلاب از نماز جمعه تحت عنوان قرارگاه یاد کرده‌اند، قرارگاه به معنای همین تعیین‌کنندگی است، لازم است حرمت قرارگاه حفظ شود.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: یک قسمت بار نماز جمعه بر روی دوش امام جمعه است، چندین قسمت دیگر آن هم بر روی دوش مسئولین دیگر است، نماز جمعه بدون حضور مسئولان دولتی، مسئولان قضائی و همه دست‌اندرکاران امور فرهنگی، دینی و مسائل اجتماعی و مردمی تبدیل به قرارگاه نخواهد شد، ما اکنون این نقش‌آفرینی و حضور همگانی را نداریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بیان کرد: این‌ها علاوه بر اینکه روی افت نماز جمعه تأثیر می‌گذارد، روی انتخابات هم تأثیرگذار است، در برخی جاها نماز جمعه جمعیت خاصی ندارد، این باید دغدغه همه ما باشد، در دولت پیش انگیزه واقعی در مسئولین برای این قبیل امور وجود نداشت، اگر در عصر حاکمیت شما که پای‌کار نماز جمعه هستید، در این زمینه‌ها قدم‌های جدی برداشته نشود امیدمان ناامید خواهد شد، بهترین باقیات صالحاتی که می‌توانید از خودتان بر جای بگذارید همین است.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با بحث فسادستیزی باید کاری کرد که اگر استاندار و مسئولین هم تغییر کردند، آن جریان فسادستیزی تغییر نکند، ما اگر نماز جمعه باشکوه داشته باشیم، آمار فساد و فحشاء نیز کاهش خواهد یافت، خدای متعال در آیه ۴۵ سوره عنکبوت می‌فرماید «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ»، یعنی (یقیناً نماز از کارهای زشت، و کارهای ناپسند باز می‌دارد)، این یک اصل است.

آیت‌الله عابدینی تصریح کرد: بحث عدالتخواهی نیروی مؤمن نیز حائز اهمیت است، آدم‌هایی را سراغ داریم که به خاطر تبعات عدالتخواهی، خود را در فریاد عدالت برآوردن، بازنشسته کرده‌اند، قرآن، احادیث، نگاه‌های امام (ره) و رهبر حکیم انقلاب چقدر تأکید بر عدالتخواهی دارند، حدیث امام عسکری (ع) به عدالتخواهان دل و جرأت می‌دهد.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: امام عسکری (ع) فرمودند هیچ ذلیلی به حق نچسبید مگر اینکه عزیز و آبرومند شد و هیچ صاحب قدرتی حق را رها نکرد مگر اینکه ذلیل و خوار شد؛ وقتی این معنا را از عدالتخواهان بگیریم چه بلایی بر سر ما می‌آید؟

وی یادآور شد: خدای متعال در آیه ۱۶ سوره اسرا می‌فرماید «وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا»، یعنی (چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم خوشگذرانانش را وا می‌داریم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن شهر لازم گردد پس آن را یکسره زیر و زبر کنیم).

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اظهار کرد: خداوند در این آیه می‌فرماید کسانی که به فساد و زیاده‌خواهی روی بیاورند ما آن‌ها را هلاک و نابود می‌کنیم، ما باید از این آیه بترسیم، مردم تا یک اندازه‌ای صبر دارند، وقتی مردم ببینند فلان فاسد آمده دار و ندارشان را غارت کرده و صاحب املاک چندین میلیاردی شده است، در حالی که همان کشاورزی که در آن زمین‌ها کشاورزی می‌کرده، قادر به تهیه نان شب خود نیست و از زندگی اولیه محروم بوده و زیر خط فقر زندگی می‌کند، ناراحت می‌شوند، حق هم دارند.

عدالت‌خواه نباید نگران پابند، زندان، توهین و تحقیر باشد

آیت‌الله عابدینی با تأکید بر اینکه باید فضا برای بیان عدالت فراهم باشد، عنوان کرد: ما وظیفه‌مان است که مردم را به عدل ایمانی تشویق کنیم، نباید طوری باشد که عدالت‌خواه و هر کس بخواهد حرف از عدالت بزند، نگران پابند، زندان، توهین و تحقیر باشد اما آن‌هایی که فساد می‌کنند احساس موفقیت کنند و تصور کنند می‌توانند کارشان را پیش ببرند.

وی بیان کرد: این‌ها به معنای جای جلاد و شهید عوض شدن است، جلوی چشم ما این اتفاقات در حال رخ دادن است، می‌گویند فلان فاسد تلاش می‌کند به مجلس راه پیدا کند، ائمه محترم جمعه به آیات قرآنی و فرمایشات رهبر حکیم انقلاب نگاه کنند و این مسائل را فریاد بزنند، مطابق آیه ۱۶ سوره اسرا که پیش‌تر ذکر شد، باید از این‌ها بترسیم، آن‌هایی که عدالت‌طلبی نمی‌کنند خیلی آدم‌های گستاخی هستند، اگر ذره‌ای ترس از خدا در وجودشان باشد جرأت نمی‌کنند ساکت باشند، ما باید بترسیم از اینکه عدالت را نادیده بگیریم.

سیاه‌نمایی در جامعه با تضعیف فرهنگ عدالت‌خواهی تقویت می‌شود

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: همه باید برای این معنا دست به دست هم بدهیم، اکنون شرایط دولت و حکمرانی خیلی به این معنا نزدیک است، اگر در این دولت این اتفاق نیفتد اعتماد مردم نابود می‌شود و عوامل سیاه‌نمایی زنده می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تأکید کرد: ما اگر از عدالتخواهی نگوییم، آن کسی که می‌خواهد همه چیز را منفی بگوید، جامعه را منفی نشان بدهد، نظام جمهوری اسلامی را ناکارآمد نشان بدهد، این‌ها زبانشان دراز می‌شود، البته یک جاهایی هم زبانشان دراز شده است.

مشارکت حداکثری، رقابت، امنیت و سلامت انتخابات ارکان اصلی انتخابات

وی تصریح کرد: در باب انتخابات وظیفه ما خیلی سنگین است، چهار عنصر اساسی شامل مشارکت حداکثری، رقابت، امنیت و سلامت انتخابات ارکان اصلی انتخابات‌اند، عمده سلامت انتخابات به سلامت کاندیداهایی است که به میدان می‌آیند، برخی با هزار گریم و روتوش شخصیتی به این کارزار وارد می‌شوند، ائمه جمعه و یاران آن‌ها هستند که می‌توانند کاری کنند که از این حیله‌ها پرده‌برداری شود و مردم واقعیت کاندیداها را ببینند، برخی خودشان را پشت عکس‌های رنگی و غیررنگی پنهان می‌کنند، یعنی این عکس‌ها یک چیز است، چهره واقعی آن‌ها یک چیز دیگر است.

شورای نگهبان در بحث انتخابات نباید واهمه‌ای داشته باشد

آیت‌الله عابدینی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان در بحث انتخابات نباید واهمه‌ای داشته باشد، یادآور شد: ما وظیفه داریم انتخابات سالم با معرفی آدم‌های درست را به مردم داشته باشیم، شورای نگهبان نباید واهمه داشته باشد و باید کارش را درست انجام دهد، باید با شجاعت بیشتری کارها پیش برود.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: اهتمام به نماز جمعه بسیار حائز اهمیت است، در قرآن کمتر حکمی وجود دارد که مانند نماز جمعه جدیت فرمان در آن دیده شود، خدای متعال در آیه ۹ سوره جمعه می‌فرماید «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، یعنی (ای کسانی که ایمان آورده‏‌اید چون برای نماز جمعه ندا درداده شد به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید اگر بدانید این برای شما بهتر است).

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بیان کرد: در روایات آمده اگر کسی سه هفته متوالی بدون عذر به نماز جمعه نیاید مهر نفاق بر پیشانی او زده می‌شود، بنابراین امام جمعه هم باید بیاناتی داشته باشد که مردم به سمت نفاق نروند، خدای متعال در آیه ۶۷ سوره توبه می‌فرماید «الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَیَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ هُمُ الْفَاسِقُون»، یعنی (مردان و زنان دو چهره همانند یکدیگرند به کار ناپسند وامی‌دارند و از کار پسندیده باز می‌دارند و دست‌های خود را از انفاق فرو می‌بندند خدا را فراموش کردند پس خدا هم فراموششان کرد در حقیقت این منافقانند که فاسقند).

آیت‌الله عابدینی خاطرنشان کرد: قرآن و روایات تأکید بر نماز جمعه دارند، رهبر حکیم انقلاب نیز از نماز جمعه تحت عنوان قرارگاه یاد می‌کنند، اگر نماز جمعه قرارگاه است نباید غایب داشته باشد.

وی تأکید کرد: ما در انتخابات به نماز جمعه احتیاج داریم، در دوری از طلاق و تزتزل خانواده‌ها به نماز جمعه محتاجیم، در فرهنگ، عفاف، دفاع امنیتی و هر حوزه‌ای که بنگریم به نماز جمعه محتاجیم، ما این سرمایه عظیم اجتماعی را خیلی سهم گرفته‌ایم.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: الحمدلله اخیراً تصمیماتی در سطح کلان کشوری گرفته می‌شود که برای نماز جمعه شأن ویژه‌ای قائل است و خیلی جدی به این عرصه ورود شده است، تلاش کنیم استان ما در این زمینه نمونه شود، این با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها امکان‌پذیر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین یادآور شد: مبارزه با فساد را تا نقطه اصلاح با انگیزه تمام ادامه دهید، خیلی وقت‌ها پیش می‌آید ما یک مسئله مبارزه با فساد را شروع کرده‌ایم اما همین که اسم ما جزو مبارزه‌کنندگان با فساد ثبت شد، دیگر پیگیر نمی‌شویم، فساد کار خودش را می‌کند و مفسدان هم به این فکر می‌کنند که چطور بار خود را به مقصد برسانند.

ضرورت حل مشکل شرکت‌های پیش‏فروش خودرو

وی بر حل مشکل شرکت‌های پیش‌فروش خودرو تأکید کرد و اظهار داشت: در ماجرای مالباختگان شرکت‌های پیش فروش خودرو، تبعات زیادی برای استان و برای خانواده‌ها پیش آمده است، ابتدا کسانی که با مبالغ کمتر در این شرکت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند تسویه شوند تا جمعیت مالباختگان کمتر شود، در ادامه نوبت به کسانی می‌رسد که پیش از این سودهای کلان از این شرکت‌ها گرفته‌اند و کسانی که هیچ ضرری نکرده‌اند، در این صورت پرونده قابل کنترل خواهد بود، از عهده این بحران بر آمدن راه حلی بهتر از این ندارد.

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: همان کسانی که آمده‌اند این آدم را تشویق کرده‌اند و برای او مجلس بزرگداشت گرفته‌اند، همان‌ها در انتخابات می‌خواهند تقصیرات را گردن دیگران بیندازند و سودش را ببرند، برخی این مسئله را برای مصرف در دوران انتخابات می‌پرورند، باید حواسمان به این مسئله جمع باشد.

کیفیت نان پایین است

وی یادآور شد: مسئله دیگر اینکه کیفیت نان پایین است، کمیت آن نیز مسئله دیگری است، همه دولت‌ها همیشه روی مسئله نان تأکید داشته‌اند، زندگی مردم دارد با نان‌های نامرغوب سپری می‌شود، نان بهترین نعمت خداست، این حوزه نیاز به نظارت دارد، عزیزانی که در این حوزه تخصص دارند باید فکری به حال این موضوع کنند.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: همچنین باید فکری به حال نوسانات بازار شود، قیمت‌ها خیلی غیرقابل کنترل است، البته می‌دانیم در این زمینه خیلی زحمت می‌کشید و در کنترل بازار می‌کوشید، اما واقعاً خیلی جاها می‌بینیم که گویا ترمزی برای قیمت‌ها وجود ندارد، گاهی می‌بینیم یک متاع مشخص در یک مغازه یک قیمتی دارد و در یک مغازه دیگر قیمت دیگری دارد، این امنیت روانی جامعه را به هم می‌ریزد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین عنوان کرد: اتباع افغانستانی در حال حاضر مهمان ما هستند، این‌ها مسلمانند و آواره شده‌اند، باید مشکل آن‌ها را حل کرد، این‌ها را فرصت ببینیم، تا می‌توانیم کاری کنیم آن‌ها به کشور خود بازگردند اما طوری بازگردانده شوند که وقتی به کشور خود رفتند دعاگوی ما و مملکت ما باشند و مبلّغ جمهوری اسلامی در کشور خود یا هر کشوری که می‌روند باشند.

وی بیان کرد: نباید این فرصت را تبدیل به تهدید کرد، نباید این‌ها را به حال خود بگذاریم که با مردم درگیر شوند، باید کاری کنیم مشکلات این حوزه حل شود.

تسهیل در واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت

آیت‌الله عابدینی خاطرنشان کرد: شنیده‌ایم واگذاری زمین برای طرح جوانی جمعیت به آن‌هایی که فرزند سوم دارند، تعطیل شده است، باید برای این منظور برنامه‌ریزی‌هایی شود تا مشکلات این حوزه نیز حل شود.