به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های فلسطینی بامداد یکشنبه از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر «طولکرم» در کرانه باختری خبر دادند.

جوانان فلسطینی برای جلوگیری از پیشروی و عملیات اشغالگران، با سلاح گرم با آنها درگیر شدند.

بر این اساس، درگیری‌های مسلحانه در حوالی اردوگاه «نور شمس» در طولکرم رخ داده فلسطینی‌ها خودروهای اشغالگر را با وسایل انفجاری هدف قرار دادند.

در این گزارش آمده است که جوانان فلسطینی در طولکرم، تایرها و لاستیک‌هایی را آتش زدند تا عملکرد پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در آسمان شهر را مختل کنند.

از سوی دیگر، شبکه «الجزیره» نیز خبر داد که اشغالگران همچنین به منطقه «المساکن» در شرق شهر «نابلس» نیز حمله کردند.