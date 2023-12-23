هفت اکتبر یک اقدام افتخار آفرین از سوی مقاومت و حماس بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان در پایان کنفرانس بین المللی تهران در خصوص فلسطین در نشست مطبوعاتی، با اشاره به نشست تهران در خصوص فلسطین، اظهار داشت: اجلاس امروز با حضور نمایندگان و مقامات رسمی دولت‌ها از ۶۰ کشور برگزار شد که این نشان می‌دهد که موضوع فلسطین مسئله جهانی است.

وی ادامه داد: هدف از این نشست ایجاد یک هماهنگی بیشتر و توجه به مردم فلسطین و جنایات علیه بشریت و غزه و کرانه باختری توسط رژیم اسرائیل است.

وی گفت: فلسطین متعلق به فلسطینیان است و اینکه برخی کشورها تلاش می‌کنند که به جای مردم فلسطین و غزه تصمیم بگیرند. این خطایی است که آمریکا و متحدان آن انجام داده‌اند.

وزیرخارجه گفت: موضوعی که در ۷۷ روز گذشته در دیدارهایم مطرح کرده‌ام اینکه ۷ اکتبر یک اقدام افتخار آفرین از سوی مقاومت و حماس بود.

امیر عبداللهیان با اشاره به دیدار خود با اسماعیل هنیه و محورهای این گفت و گو، گفت: این دیدار در آستانه سفر ایشان به مصر و رایزنی در خصوص برخی طرح‌های سیاسی، تبادل اسرا و آینده فلسطین بود. اسماعیل هنیه و زیاد نخاله و دیگر رهبران حماس و جهاد اسلامی ایده‌های مهمی را برای مرحله سیاسی در مقابل خود دارند سناریوهای متعددی را برای آینده پس از جنگ برای احقاق حقوق مردم دنبال می‌کنند.



وی گفت: نیروهای یمنی به نفع غزه و با هدف توقف جنایات جنگی اقداماتی را انجام داد. اقدامات یمن صرفاً توس یک گروه انجام نمی‌شود.



اطلاعات را از خود امریکایی‌ها به طور مرتب دریافت می‌کنیم که چه حملاتی انجام شده و چه خسارت‌هایی را دیده‌اند.



وی افزود: صراحتاً به آمریکایی‌ها اعلام کرده‌ایم که شما یک طرف جنگ هستید لذا نمی‌توانید دیگر کشورها را به عدم گسترش دامنه جنگ دعوت کنید.

امیرعبداللهیان گفت: ما در آینده نزدیک یک برنامه ویژه ای که را برای قدردانی از تلاش شهدای رسانه ترتیب خواهیم داد که اقای کنعانی در زمان خودش اطلاع رسانی خواهد کرد.



وی در خصوص اتهامات آمریکا به ایران در باب المندب گفت: آمریکا ایران را متهم می‌کند اما خودش یک طرف جنگ و در کنار رژیم اسراییل قرار دارد. اگر ایران متهم می‌شود آمریکا متهم نیست بلکه مجرم است و باید در دادگاه جنگی مجازات شود.



امیرعبداللهیان همچنین در خصوص گفت وگوی رؤسای جمهور ایران و مصر گفت: ما در شهریور ماه توافقی را با وزیر خارجه مصر برای بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی داشتیم. همچنین دیدار رؤسای جمهور دو کشور در نیویورک انجام شد. امروز هم بخشی از اقدامات ما برای بازگشت روابط را در تماس تلفنی شاهد هستیم. امیدواریم شاهد توسعه و پیشرفت دو کشور باشیم. پیشرفت روابط را به نفع دو کشور و منطقه می‌دانیم.



وزیر امور خارجه درباره برنامه‌ها برای آتش بس در جنگ غزه گفت: ما از ابتدا مواضع خودمان را اعلام کردیم و در پیام‌هایی که داده می‌شد آمریکا تاکید می‌کرد که به دنبال گسترش جنگ نیستیم و ما هم تاکید می‌کردیم که دنبال گسترش جنگ نیستیم.



وی با بیان اینکه تلاش برای توقف جنایات از ابتدا در دستورکار ما قرار داشت، گفت: با روسیه و چین، المان انگلیس و فرانسه در این خصوص گفت و گو کردیم. همه ظرفیت‌های بین المللی هدف رایزنی‌های دیپلماتیک ما برای تحقق توقف نسل کشی در غزه است.



امیرعبداللهیان درباره ائتلاف آمریکا در دریای سرخ گفت: اقدامی که یمنی‌ها انجام می‌دهند، آنان امکانات پیشرفته و قوی دارند و این بنیه از گذشته بوده است. این یک تصمیم کاملاً یمنی در دفاع از غزه است و اتهام آمریکا علیه ایران بی اساس است ما به صراحت گفتیم که در ترور شهید سلیمانی ایران اعلام و اقدام کرد و مسئولیتش را پذیرفت. لذا اقداماتی که دیگران انجام می‌دهند نباید به حساب ایران نوشته شود. ما هیچ گروه نیابتی در منطقه نداریم.



وی در مورد اقدامات آمریکا برای وتو قطعنامه‌ها گفت: امریکایی‌ها در این موضوع قبل از اینکه بخواهند تلاش کنند برای یک ائتلاف باید دست از نسل کشی، محاصره انسانی و کوچ ساکنان غزه بردارند. دست از حمایت از رژیم جنایت کار بردارند. نیاز به ائتلاف نیست و دست بردارند لذا منطقه امنی را خواهند دید. برای ما امنیت منطقه مهم است. ما از اینکه آمریکا دست اسرائیل را همه گونه باز گذاشته و تسلیحات به تل اویو ارسال می‌کنند، این را خطای استراتژیک آمریکا می‌دانیم. راهکار ایجاد ائتلاف نیست بلکه متوقف کردن ریختن خون ملت فلسطین است.

وزیر خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص تلاش کشورهای اسلامی برای رسیدن به جمع بندی برای توقف جنگ، گفت: روز گذشته قطعنامه‌ای در حمایت از ارسال کمک‌ها به غزه در شورای امنیت به تصویب رسید اما آمریکا حاضر نشد توقف جنایات جنگی علیه فلسطین را بپذیرد. از ابتدا اعلام کردیم که بر اساس شواهدی که داشتیم در ۷ اکتبر سیستم سیاسی رژیم فروپاشید اما ماشین جنگی اسرائیل با فرماندهی نظامیان آمریکا اقدام به نسل کشی در غزه کرد.



وی ادامه داد: اکنون وضعیت به گونه‌ای است که مقاومت فرصت جدیدی را برای مقابله و رویارویی پیدا کرده است و این چیزی است که نظامیان اسراییل از آن وحشت داشتند. هدف اصلی اسرائیل انتقال تمامی اهالی به صحرای سینا مصر بود اما تداوم وضعیت موجود امکان پذیر نیست.



وزیرخارجه افزود: علی رغم هیاهوها آمریکا و اسراییل به اتفاق هم در موضوع غزه به بن بست رسیده‌اند و امروز سخن از چگونگی خروج آبرومندانه آمریکا از جنگ است.



وی تصریح کرد: آمریکا حامی جدی اسراییل است و چیزی تغییر نکرده اما در اینکه حاضر نیست شکستی که اسرائیل در مقابل مقاومت خورد را متحمل شود.