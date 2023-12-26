به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سلیمانی، رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی گفت: یکی از وظایف مهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شناسایی بخش خصوصی فعال و معتبر، معرفی آنان به مجموعههایی مانند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و حمایت از پروژههایی که میتواند به عنوان یک استارتآپ کلید بخورد، است.
وی افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی، مساله گرمایش زمین و اهمیت تأمین امنیت غذایی، رصد و پایش تغییرات در سطح زمین و پوشش گیاهی به منظور مدیریت دقیق و مقابله به موقع با آن، ضرورت بیشتری پیدا کرده است.
سلیمانی تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میتواند زمینههای همکاری مجموعههای دانشبنیان را با سازمانهایی مانند منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، شیلات و عشایر بیش از پیش فراهم کند، زیرا این مجموعهها در واقع بهرهبرداران خدمات و فناوریهای این شرکتها در زمینه پایشهای هوایی و زمینی، شناسایی تغییرات پوشش گیاهی، شناسایی ریسکها مانند حریق در مراتع و جنگلها و آفات و بیماریهای مرتعی و جنگلی و ساخت و سازها روی اراضی هستند.
سلیمانی با بیان این که مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی، شرکتهای دانشبنیان را برای بهرهگیری از خدماتشان شناسایی میکند، تصریح کرد: در این نمایشگاه، صحبتهای اولیه با چند شرکت خصوصی انجام دادهایم که برای استفاده از خدمات آنها به تأمین اعتبار نیاز است.
وی ادامه داد: مجموعههای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از حدود سه دهه پیش از سامانههای اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهای در فعالیت و اجرای طرحهایش استفاده میکند.
رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی گفت: ما برای استفاده از خدمات مجموعهها و سازمانهایی مانند سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی کشور به لحاظ تجهیزات سختافزاری مشکلی نداریم، اما باید بتوانیم برای دریافت برخی خدمات با شرکتهای دانشبنیان و بخشهای خصوصی ارتباط برقرار کنیم.
سلیمانی اذعان داشت: بخش خصوصی در چند سال اخیر به قابلیتهای خوبی برای ارائه خدمات مورد نیاز مجموعههای وزارت جهاد کشاورزی دست یافته است.
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