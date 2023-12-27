به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد صالحی نماینده شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در سطح کشور، قریب به ۱۴۰ هزار هکتار از بافتهای شهری را بافتهای ناکارآمد در گونههای مختلف (بافتهای فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی، بافتهای تاریخی و…) تشکیل میدهند که از نظر جمعیتی، در حدود ۳۰ درصد جمعیت شهری در این بافتها ساکن هستند، گفت: از نظر ویژگیهای کالبدی دارای ناپایداری در سازه، وضعیت نامناسب شبکههای دسترسی و کمبود خدمات و سرانههای شهری هستند که با توجه به قرارگیری کشور در کمربند لرزهخیزی با خطر بالا، تهدیدی جدی و اساسی برای وقوع فاجعههای انسانی هستند.
وی ابراز کرد: شرایط موجود ضرورت توجه جدی به ساماندهی، ارتقا و بازآفرینی این بافتها را در کوتاهترین زمان میطلبد که باید بازآفرینی شهری از یک سو بهعنوان مأموریت اصلی در اولویت دستگاههای دولتی متولی در سطوح ملی، میانی و محلی و از سوی دیگر مدنظر نهادها و سازمانهای غیردولتی، عمومی، سمنها و ساکنان این محدوده قرار گیرد.
صالحی افزود: محورهای تقدیر در این رویداد در سه حوزه مسکن، فضاهای شهری و توانمندسازی و همگی مرتبط با محلات هدف میباشند که موضوعاتی از قبیل اجرای بستههای تشویقی، تحقق نوسازی مسکن، بهسازی معابر و فضای شهری، اقدامات ترویجی و رسانهای را بر اساس شاخصهای تعریف شده در این زمینه رصد و پایش مینماید و مخاطبان تقدیر نیز عمدتاً شهرداریها و ادارات کل راه و شهرسازی و چند دستگاه دیگر هستند.
وی با بیان اینکه در استان زنجان، هشت شهر دارای محدودههای ناکارآمد با مساحتی در حدود یکهزار ۴۰۴ هکتار در گونههای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است که از این میزان، حدود ۶۲۰ هکتار را بافتهای فرسوده، در حدود ۴۰۰ هکتار را سکونتگاههای غیررسمی و نزدیک به ۳۸۰ هکتار را بافت تاریخی تشکیل میدهد، گفت: با توجه به بررسیهای صورت گرفته از نسبت ابنیه مسکونی پایدار به ناپایدار در سطح شهرهای استان، نزدیک به ۴۹ درصد از ابنیه مسکونی واقع در بافتهای ناکارآمد شهرهای استان ناپایدار هستند.
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