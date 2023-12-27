«اصغر سلیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت تلاش دشمن برای تحریم صادرات فولاد ایران، بیان کرد: از ابتدای انقلاب دشمنان علیه ملت ما تحریم اعمال کرده و هر سال این تحریم‌ها را به روز رسانی کردند که کشور ما توانسته با تکیه بر ظرفیت‌ها و توان داخلی این تحریم‌ها را بی اثر کند. تا امروز هر تحریمی از دست دشمن برآمده علیه کشور ما انجام داده است.

وی در ادامه اظهار کرد: در صنعت فولاد نیز ما پیشرفت خوبی در طول این سال‌ها داشتیم و امروز کشورهای اروپایی حتی بیشتر از نیاز داخلی‌مان، به فولاد ما نیاز دارند. فولاد ایران مشتری‌های خاص خود را داشته و از نگاه بنده غیر قابل تحریم است. صنعت فولاد ما به جایگاهی در دنیا دست یافته است که قابل رقابت با فولاد سایر کشورها است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنی آمریکا علیه ملت ما تمام شدنی نیست و ما همواره باید آماده باشیم. باید با سیاست گذاری دقیق و نگاه حمایتی اجازه ندهیم این تحریم‌های دشمن بر اقتصاد کشور اثربخش واقع شود. باید مدیران و سیاست گذاران با نگاه حمایتی تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا منافع کشور تأمین شود.

وی افزود: صنعت فولاد کشور در طول این سال‌ها مانند سایر بخش‌ها نظیر صنعت نفت پیشرفت چشمگیری داشته و دشمن نیز مانند همیشه در تلاش است تا به منافع کشور ما آسیب وارد کند. پیشرفت صنعت فولادی ایران به جایی رسیده که ما توانایی پاسخگویی به برخی از متقاضیان را نداریم، لذا این صنعت از سوی دشمن تحریم پذیر نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت فولاد ما رشد خوبی داشته و به کیفیت خوبی رسیده است، لذا فولاد ما مشتری‌های خاص خود را دارد. به نوعی تحریم صنعت فولاد می‌تواند خود دشمنان را دچار مشکل کند. فولاد کشور ما قابل تحریم نیست، حتی امروز به میزانی فولاد کشورمان در دنیا تقاضا دارد که ما نمی‌توانیم به همه آن پاسخ دهیم.