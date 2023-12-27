به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بنیاد رودکی، کنسرت «همراه با خاطرهها» به آهنگسازی و رهبری ارکستر مجید انتظامی با توجه به درخواست مخاطبان، موافقت این هنرمند و مساعدت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهاردهم دی یک بار دیگر توسط ارکستر ملی ایران روی صحنه تالار وحدت میرود.
در این رویداد ارکستر موسیقی ملی ایران با ترکیبی از سازهای ایرانی و کلاسیک و همراهی گروه کر بنیاد رودکی، برگزیده آثار مجید انتظامی از جمله سمفونی «حماسه خرمشهر» و موسیقی فیلمهای «از کرخه تا راین»، «آژانس شیشهای»، «بوی پیراهن یوسف»، «دیوانهای از قفس پرید»، «آرزوی بزرگ»، «ترن»، «دوئل»، «شیخ بهایی» و «زال و سیمرغ (بچههای کوه آلپ)» را اجرا میکند.
پیش از این کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران، طی پنج شب در آذر و پس از ۱۱ سال دوری استاد انتظامی از صحنه، در تالار وحدت اجرا شد که این رویداد با استقبال ویژه مخاطبان روبهرو بود و بلیتهای همه این اجراها به صورت کامل به فروش رفت.
میثم لطیفی معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی، سید محمد هاشمی جانشین وزیر و معاون حقوقی، سید محمود اسلامی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و سرپرست بنیاد رودکی، محمود سالاری معاون هنری و محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شخصیتهایی چون محمدحسین صفارهرندی، وحید جلیلی، احسان محمدحسنی مسئول سازمان هنری رسانهای «اوج»، عبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان سعودی در ایران از جمله مهمانان پنج شب نخست اجرای «همراه با خاطرهها» بودند.
رویداد موسیقایی «همراه با خاطرهها» با همکاری مشترک بنیاد رودکی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی ایران ۱۴ دی ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت اجرا میشود.
علاقهمندان میتوانند جهت تهیه بلیت این اجرا به سامانه «ایران کنسرت» مراجعه کنند.
نظر شما