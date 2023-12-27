به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به نشست مطبوعاتی پایان سال ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، گفت که در این نشست، عدم اطمینان کی‌یف از آینده و همچنین استیصال مفرط غرب از ناکامی‌های سیاسی اوکراین، موج می‌زد.

زاخارووا به این کنفرانس مطبوعاتی اشاره و تاکید کرد: همه دیدند که کی‌یف در بحبوحه استیصال فزاینده غرب از ناکامی‌های آنها، تا چه حد نسبت به آینده‌اش مردد و بی‌اعتماد است.علاوه بر این، التماس نوچه‌های اوکراینی غرب، بیشتر از همه برای واشنگتن، لندن و بروکسل آزاردهنده است.

دیپلمات ارشد روس تصریح کرد: مردم در جامعه غرب، بیشتر و بیشتر نسبت به اوکراین، بی‌میل می‌شوند. غربی‌ها باید به این درک برسند که حل و فصل جنگ اوکراین که خودشان به آن دامن زدند، تنها از طریق تحقق اهداف عملیات نظامی روسیه امکان‌پذیر است و هرچه زودتر به این باور برسند، صلح زودتر برقرار خواهد شد.

زلنسکی در بخشی از نشست خبری خود گفته بود: «جنگ اسراییل و حماس به سود اوکراین نیست. در خاورمیانه یک تراژدی در حال رقم خوردن است، ولی باید بپذیریم که ما هم درگیر جنگی تمام‌عیار هستیم. روسیه در زمینه دیپلماتیک دستاوردهای مشخصی داشته است، زیرا برخی کشورها در حال سبک و سنگین کردن هستند که کدام طرف را برای حمایت در اولویت قرار دهند؛ اوکراین یا اسراییل و این قطعاً به سود اوکراین نیست.