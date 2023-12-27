به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زینت‌بخش گفت: سال گذشته، شرکت بازآفرینی شهری ایران پویش جهادی «بم، سفیر نوسازی برای ایران قوی» را با هدف ترویج فرهنگ نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده برگزار کرد و بسته‌های تشویقی در زمینه مقاوم‌سازی به فرمانداران و شهرداران شهرستان‌ها ابلاغ شد و برکات خوبی هم داشت.

وی بیان کرد: زلزله بم یک اتفاق دلخراش بود که در ۱۲ ثانیه و با عمق کانونی ۱۵ کیلومتر، شهر را با خاک یکسان کرد. بعد از زلزله بم، اگر همت و تلاش مردم بازمانده و امدادرسانی مردم نبود، بازسازی انجام نمی‌شد.

سفیر نوسازی، مقاوم‌سازی و بازسازی شهرستان بم با بیان اینکه امروز شهر بم به یک شهر پویا و مقاوم تبدیل شده است، گفت: بعد از گذشت ۲۰ سال از زلزله و انجام ساخت‌وسازهای ایمن و مقاوم، نشان دادیم می‌توانیم در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله مقاوم باشیم و کمترین آسیب‌ها را داشته باشیم.

زینت‌بخش تاکید کرد: این زلزله تبعات بسیار سنگین و مصیبت‌های زیادی را به مردم بم وارد کرد؛ ولی برکاتی هم داشت، چون شهر بم به کارگاه تبدیل شد و از همه ایران و بخصوص متخصصان، افرادی برای تحقیقات و مطالعه در این زمینه وارد بم شدند و با وجود اینکه اتفاق‌های ناخوشایندی در شهر بم رخ داد؛ ولی به‌عنوان یک رویداد خوب در بهسازی و بازسازی سکونتگاه‌ها و ساختمان در کشور مورد توجه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در شهر بم بافت‌های فرسوده، ریزدانه‌ها و سازه‌های خشتی و گلی زیاد وجود داشت و این اتفاق باعث بالا رفتن تلفات جانی و تعداد مصدوم‌ها شد، ادامه داد: به نوعی رویکرد ساخت و ساز و مقررات ساختمان بعد از سال ۱۳۸۲ در کشور تغییر کرد. در این راستا، آئین‌نامه مقررات ملی ساختمان «۲۸۰۰» در طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله تغییر کرد و مقاوم‌سازی و بهسازی بناها مورد تاکید قرار گرفت.

سفیر نوسازی، مقاوم‌سازی و بازسازی شهرستان بم با تاکید بر اینکه زلزله بم درس و الگوی خوبی برای ارگان‌های ذی‌ربط بود و مسائل مربوط به مقررات ملی ساختمان و اصول ایمنی ویرایش و به‌روزرسانی شد، گفت: شاکله و رویکرد ساخت‌وساز در کشور از سال ۱۳۸۲ تغییر کرد و یک مقاوم‌سازی در همه بحث‌های مختلف فنی مطرح شد و این مهم جزو دستاوردهای مهم زلزله بم بود.

زینت‌بخش با بیان اینکه مردم غیور ایران در بخش‌های مختلف اجتماعی و ساخت‌وساز واحدهای مسکونی، مردم بم را یاری کردند، افزود: در زلزله بم، زنجان به‌عنوان استان معین در شهر بم زحمت زیادی کشید و در امر بازسازی و امدادرسانی بسیار تأثیرگذار بود.

وی بیان کرد: در بازسازی و بهسازی سکونتگاه‌ها در حوزه شهری و روستایی، با رعایت اصول مقررات ملی ساختمان باید توسط دستگاه‌های مختلف نظارت و کنترل لازم انجام شود تا دیگر شاهد حوادث ناگوار نباشیم.