دادگاه عالی میشیگان با رد صلاحیت «ترامپ» مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، دیوان عالی ایالت میشیگان تلاش‌ها برای ممانعت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از حضور در انتخابات مقدماتی این کشور در سال ۲۰۲۴ را ناکام گذاشت.

دیوان عالی میشیگان در آمریکا روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین این کشور را واجد شرایط شرکت در انتخابات مقدماتی این ایالت تشخیص داد.

شماری از گروه‌های مخالف دونالد ترامپ خواستار صدور حکمی مشابه تصمیم دیوان عالی ایالت کلورادو بودند که دونالد ترامپ را از شرکت در انتخابات مقدماتی این ایالت منع کرده است.

این تصمیم به دلیل نقش دونالد ترامپ در حمله هوادارانش به ساختمان کنگره در روز ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ اتخاذ شد.

درخواست‌های حقوقی مشابهی در راستای جلوگیری از شرکت دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری این کشور در بیش از ۱۰ ایالت دیگر مطرح شده است.

به گزارش این شبکه تلویزیونی، انتظار می‌رود که تعیین تکلیف این پرونده ها در نهایت به دیوان عالی آمریکا کشیده شود.

دونالد ترامپ نامزد انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ است. وی در صورت پیروزی در انتخابات مقدماتی نامزد حزب جمهوری‌خواه در این رأی گیری خواهد بود.

درخواست‌ها برای حذف نام دونالد ترامپ از فهرست نامزدها در انتخابات مقدماتی با استناد به ماده ای از قانون اساسی ایالات متحده مطرح می‌ شود که آن دسته از افراد را که در «شورش» علیه دولت فدرال نقش داشته‌ اند از تصدی مقام‌ های دولتی منع می‌ کند.