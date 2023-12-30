به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مقامات ایالت مِین، بهتازگی دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا را از شرکت در انتخاباتی مقدماتی این ایالت منع کردند؛ اقدامی که به باور کریس کریستی، فرماندار سابق نیوجرسی و دیگر نامزد انتخابات ۲۰۲۴، به تبدیل شدن ترامپ به یک «شهید» کمک میکند!
کریستی که یکی از نامزدهای حزب جمهوریخواه است، در گفتوگو با سیانان، با حملات تند علیه نامزدهای همحزبیاش به ویژه ترامپ و نیکی هیلی، تصمیم ایالت مین مبنی بر حذف نام ترامپ از برگههای رای را مورد انتقاد قرار داد. پیش از این، ایالت کلرادو صلاحیت ترامپ برای شرکت در انتخابات ۲۰۲۴ را رد کرده بود.
نامزد جمهوریخواه انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا گفته است که حذف نام ترامپ از برگههای رای این ایالت «او را به یک شهید تبدیل میکند.»
وی افزود: میدانید، او(ترامپ) خیلی خوب نقش آدم مظلوم را بازی میکند. او همیشه غُر میزند. میلیاردر بیچاره نیویورکی که هزینه پروندههای حقوقیاش را از جیب همه پرداخت میکند.
شِنا بلوز، وزیر دموکرات امور داخلی ایالت مِین در حکمی ۳۴ صفحهای اعلام کرد که ترامپ به دلیل اظهارات و اقداماتش در پرونده شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱، فاقد صلاحیت حضور در انتخابات مقدماتی این ایالت است.
بلوز نوشت: ترامپ در طول چندین ماه که ششم ژانویه ۲۰۲۱ به اوج رسید، از روایتی جعلی تحت عنوان تقلب در انتخابات برای تهییج کردن حامیانش و هدایت آنها به سوی ساختمان کنگره با هدف ممانعت از تایید نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ و انتقال صلحآمیز قدرت استفاده کرد.
این نخستین باری است که یک ایالت با توسل به متمم چهارده قانون اساسی آمریکا، یک نامزد ریاست جمهوری را از انتخابات مقدماتی محروم میکند. براساس این متمم، مقامات آمریکایی دخیل در «قیام یا شورش» نمیتوانند برای کرسیهای دولتی رقابت کنند.
گرچه دموکراتها ترامپ را به دلیل حادثه ششم ژانویه استیضاح و به تهییج حامیانش متهم کردند، او تمام این اتهام را رد کرده و آن را «پاپوشی با انگیزه سیاسی» توصیف کرده است.
کریستی در ادامه مصاحبه خود با سیانان گفت که رایدهندگان باید چنین تصمیماتی را بگیرند نه دادگاهها یا مقامات منصوب و همچنین مدعی شد که چنین اقدامی «برای دموکراسی آمریکا جلوه خوبی ندارد. در نهایت، رایدهندگان باید پای صندوقهای رای دونالد ترامپ را شکست دهند.»
