به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن طی نشست ویژه بیان کرد که آماده اجرای فرامین عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن است.

در نشست مهم نیروهای مسلح و امنیتی یمن تاکید شد: با هر آنکه به دنبال بازداشتن یمن از موضع ثابت و اصولی یمن در دفاع از ملت فلسطین باشد، مقابله خواهیم کرد. به آمریکا و شرکای آن، درباره ارتکاب حماقت در دریا و آسیب رساندن به امنیت آبراه بین المللی در راستای خدمت به اسراییل هشدار می‌دهیم.

از سوی دیگر محمد العاطفی وزیر دفاع دولت پیشبرد امور یمن گفت: ما آماده دادن درسی سخت به دشمنان در صورت ادامه جنایات و محاصره ملت فلسطین یا خدشه دار کردن امنیت و حاکمیت یمن، هستیم.

وی افزود: یمن گزینه‌های متعددی دارد که در صورت لزوم در روی آوردن به آنها درنگ نخواهد کرد. موضع یمن در قبال کشتار جمعی علیه ملت فلسطین، موضعی دینی و اخلاقی مطابق با قوانین بین المللی و انسانی است.