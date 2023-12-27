به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یحیی سریع سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن در اظهاراتی تاکید کرد که این جنبش عملیاتی را برای هدف قرار دادن کشتی تجاری ام اس سی یونایتد انجام داده که بعد از انجام هشدارهای لازم و رد این هشدارها از سوی کشتی مذکور بوده است.

سخنگوی نظامی دولت مردمی یمن تاکید کرد که کشتی تجاری مذکور بعد از رد هشدارها با موشک‌های مناسب دریایی هدف قرار گرفته است.

سریع خاطرنشان کرد که عملیات دولت مردمی یمن یک پیروزی برای ملت فلسطین به شمار می‌رود و حمله به این کشتی بعد از رد هشدارها توسط کشتی مذکور صورت گرفته است.

این مقام نظامی یمنی افزود: ما بر ادامه عملیات خود در دریای سرخ و بحرالعرب ضد کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که به سمت بنادر سرزمین‌های اشغالی در حرکت باشند، تاکید داریم و عملیات خود را تا زمان ورود مایحتاج مورد نیاز اهالی نوار غزه شامل غذا و دارو ادامه خواهیم داد.

وی تاکید کرد که دریانوردی در دریای سرخ و بحر العرب در تمامی مسیرها کاملا آزاد است و تنها کشتی‌هایی که به سمت سرزمین‌های اشغالی حرکت می‌کنند از این امر مستثنی هستند.