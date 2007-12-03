دیدار نمایندگان مراجع عظام تقلید با سرپرست حجاج ایرانی در مدینه

به گزارش خبرنگار مهر از مدینه منوره، نمایندگان هشت تن از مراجع عظام تقلید دیروز با حضور در بعثه مقام معظم رهبری با حجت الاسلام و المسلمین ری شهری نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی دیدار و گفتگو کردند .

دراین دیدارکه نمایندگان حضرات آیات عظام مکارم شیرازی، سیستانی، شبیری، زنجانی، بهجت، فیاص، صانعی، سبحانی و عزالدین زنجانی حضور داشتند، درباره مسائل حج سال جاری و بهبود شرایط ورود زائران ایرانی با نماینده ولی فقیه به تبادل نظر پرداختند.

در رویدادی دیگر عصر روز گذشته در همین رابطه خبرنگار مهر از برگزاری همایش شوراهای فرهنگی کاروانهای حج کشورمان با حضور حجت الاسلام ری شهری در بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره خبر داده بود.