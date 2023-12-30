سریال جدیدی در شبکه ۳ دارم/ لزوم توجه به سوژه های کودک و نوجوان

مائده گچ‌برزاده بازیگر تلویزیون با اشاره به فعالیت های جدید خود از بازی در یک سریال خبر داد و در این باره به خبرنگار مهر گفت: سریالی برای شبکه سه دارم که تصویربرداری آن به اتمام رسیده و در مراحل نهایی پس تولید قرار دارد تا به زودی پخش شود.

وی بیان کرد: در این سریال که فضایی اجتماعی دارد با فرهاد قائمیان و حشمت آرمیده همبازی شدم. من نقش یک دختر کنکوری ۱۷ ساله را بازی می کنم و چالش هایی را که دختران نوجوان دارند، به تصویر می کشم. کارگردان سریال هم محمدصادق بکتاشیان است.

وی در ادامه درباره حضورش به عنوان بازیگر از کودکی عنوان کرد: این سریال چهلمین تجربه بازیگری من در عرصه تصویر در تلویزیون و سینما است. من اولین بار در سن ۲ سالگی وارد عرصه بازیگری شدم و تا به امروز در سریال و فیلم های زیادی از جمله «سرزمین رویاها»، «مهر مادری»، «نرگس»، «اشک های مادرم»، «پرواز خوبی ها» و … حضور داشتم. در برخی از این آثار در کنار هنرمندان پیشکسوتی بازی کردم و هر سریالی مانند یک کلاس آموزشی برای من بود. خوشبختانه با اینکه در هیچ کلاس بازیگری شرکت نکردم اما در هر سریال و فیلم سینمایی راه را برای من هموار کردند و بیشتر با این هنر آشنا شدم.

این بازیگر درباره پیشنهادهای بازیگری که دارد، گفت: در چند سال گذشته پیشنهاد کار به ویژه برای سریال زیاد داشته ام اما ترجیح می دهم با دقت بیشتری فیلمنامه را بخوانم و نقش هایی را انتخاب کنم که با نقش های قبلی متفاوت باشد، برخلاف اوایل کارم که هر نقشی را قبول می کردم.

گچ‌برزاده در پاسخ به این پرسش که چقدر متن فیلم و سریال درباره نوجوان ها داریم، تاکید کرد: به نظر من خیلی کم به این موضوع پرداخته می شود، در گذشته بیشتر به موضوع کودک و نوجوان توجه می شد ولی در چند سال اخیر کمتر شده است. در صورتی که موضوعات زیادی در این زمینه وجود دارد و بهتر است به آنها توجه بیشتری شود.

وی درباره تولیدات جدید تلویزیون عنوان کرد: خوشبختانه در چند ماه اخیر نسبت به سال های قبل آثار بهتری در حال تولید است که این موضوع می تواند در جذب مخاطبان تاثیر زیادی داشته باشد. تلویزیون، دورانی طلایی داشته است که همه ما خوب به خاطر داریم، مردم همیشه با سریال خوب ارتباط برقرار می کنند و اگر سریال و فیلم محتوای مناسب و فیلمنامه خوبی داشته باشد حتی جوانان هم از آن استقبال می کنند.

این بازیگر یادآور شد: بسیاری از استعدادها به کمک همین سریال ها شناسایی و به جامعه هنری معرفی شدند در نتیجه با ساخت فیلم و سریال های خوب هم می توانیم استعدادهای جوان را کشف کنیم و هم کاری کنیم مخاطبان به سمت فیلم و سریال های ایرانی گرایش پیدا کنند. از طرفی کارگردان های خوبی داریم که می توان همچنان از حضور آنها بهره گرفت و آن دوران طلایی را تکرار کرد.