به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ جمعه شب در حاشیه تماشای فیلمهای منتخب هفدهمین جشنواره سینما حقیقت در سینما شهید آوینی، بیان کرد: وقتی در ابعاد مختلف هنر نگاه میکنیم قابلیتهای برجستهای برای بیان حقایق و افراد جامعه و مخاطبین خود دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: یکی از مقولههای این مؤلفه پرداختن به واقعیتهای موجود در جامعه انسانی و مسائل و موضوعات و حتی محیط زیست است و این حقایق مبتنی بر پژوهش و واقعیتهایی که با واکاوی پژوهشگران جامعه مطرح شده که برای نشان دادن به مخاطب باید از ابزار هنر استفاده کرد.
افروغ افزود: یکی از جدیترین مسائل در این حوزه موضوع سینما حقیقت است که با مستندهای خوب و خلاقیتهای هنری که به کار گرفته میشود میتواند واکاویهای مؤثری داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: هوشمندی در تعیین موضوع، به کار بردن خلاقیت هنری و دامنه انتشار میتواند به تولید آثار فاخر و ماندگار کمک کند.
افروغ عنوان کرد: بوشهر به عنوان یکی از استانهای اکران فیلمهای منتخب جشنواره سینما حقیقت، از روز نخست شاهد استقبال خوب همشهریان از آثار این جشنواره بودیم و این مهم به ما انگیزهای دوچندان میدهد که میزبان این رویدادها در استان باشیم.
وی تصریح کرد: امیدوارم با برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر معرفی هنرمندان پیشکسوت و فعال گذشته، زمینه و بستر را برای هنرمندان جوان و نوجوانی که امروز فعالیت هنری خود را آغاز کردهاند باشیم.
افروغ اضافه کرد: فیلم «آخرین کوسه نهنگ» اثر رامتین بالف که در ارتباط با محیط زیست تولید شده به گواه تمام مخاطبین، مستندی زیبا و شگرف بود که این جای تحسین دارد زیرا فعالیت هنری با عشق و علاقه همراه بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خاطرنشان کرد: این اداره از آثار فاخر فرهنگی هنری هنرمندان هماستانی حمایت میکند و این را رسالت خود میداند.
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