حماسه ۹ دی نماد ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد چوپانی صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با گرامیداشت حماسه بصیرتی نهم دی ماه ملت بزرگ ایران اسلامی، افزود: ملت بزرگ و بصیر ایران اسلامی در نهم دی ماه ۱۳۸۸ مردم سالاری دینی را به رخ جهانیان کشید

وی با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان به ویژه سردار سرافراز ایران اسلامی و جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و هم رزمانش و سردار شهید سیدرضی موسوی و علامه بصیر آیت الله مصباح یزدی، اظهار کرد: حماسه نهم دی ماه ملت بزرگ ایران نماد و تجلی مردم سالاری دینی است که چشم حیرت جهانیان را به خود معطوف کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تبلیغ و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه و حتی جهان افزود: امروز به برکت مجاهدت‌های فراوان رزمندگان اسلام و ایران اسلامی در منطقه، گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان الگویی موفق در جهان معرفی شده است و این راه همچنان با مقاومت و ایستادگی ملت‌های مقاوم منطقه ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام محمد چوپانی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میاندورود در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر برنامه ریزی دقیق برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال علامه بصیر آیت الله مصباح یزدی و سردار سرافراز و شجاع ایران اسلامی و جبهه مقاومت و هم رزمانش، تصریح کرد: نقش بی بدیل مردم بصیر و ولایتمدار، علما و روحانیون، تشکل‌های دینی و هیئات مذهبی در حماسه نهم دی ماه ۱۳۸۸ بر هیچ کسی پوشیده نیست و باید هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان ایرانی و عراقی اش برنامه ریزی داشته باشند.